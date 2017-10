​L'alpinista italià Simone Moro, a la Fira de la Muntanya de Vic i el Collsacabra

Montanyà, Dòniga i Ylla durant la presentació Foto: Josep M. Montaner

La Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra escalfa motors per una nova edició del 3 al 12 de novembre. Com els darrers últims anys, es continua amb el mateix format, un model compartit entre Vic i el Collsacabra. Entre la programació destaca la presència del reconegut alpinista italià Simone Moro, que serà a la capital per impartir una xerrada sobre "Alpinisme d'avantguarda a l'Himàlaia i els 8000 a l'hivern".Així ho explicava aquest matí, durant la roda de premsa de presentació, el representant d'Editors en Llengua Catalana, Miquel Ylla Boré. Moro estarà acompanyat per altres presentacions d'alçada com el col·loqui "Els 8 mil a Osona, 25 anys d'Himalaisme amb Ferran Latorre, Jordi Godayol, Josep Salvans i Eduard Sallent; i "Esport amb seny", a càrrec de l'esportista Emma Roca. Aquestes són algunes de les diferents xerrades, a més de la dotzena de presentacions de nous llibres.D'altra banda, l'alpinista italià també serà a Cantonigròs per fer una demostració sobre rescats de muntanya amb un helicòpter i els GRAE. Moro és el primer i únic alpinista que ha realitzat una ascensió hivernal a quatre vuitmils: Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) i Nanga Parbat (2006).En aquest sentit, tampoc no hi faltarà el 3r Premi Editorial del Llibre de Muntanya, que pretén reconèixer la tasca dels autors i de les editorials a promocionar i vulgar la cultura, els esports de muntanya, les guies o manuals tècnics... Es convoquen quatre premis per cada temàtica: Premi Jacint Verdaguer, sobre cultura; Premi Artur Osona, sobre millor guia de muntanya; Premi Juli Soler, al millor mapa excursionista; i Premi Collsacabra, al millor llibre de muntanya en llengua no catalana.El recinte firal d'El Sucre obrirà les portes el 3 de novembre amb un programa ple d'activitats. L'espai està dividit en dues àrees expositives: la d'Esquí i Esport (on hi haurà diferents empreses d'aquestes característiques) i la Fira del Llibre de Muntanya. Pel que fa a les novetats, tal com explicava el regidor de Fires i Mercats de Vic, Benjamí Dòniga, hi haurà dues noves propostes per al públic familiar: el Planetarium i la pedalada familiar.En el cas del primer, es tracta d'un espai fora del recinte on es podrà conèixer l'espai a través de projeccions. La pedalada, organitzada per l'Escola Ciclisme Josep Xufré i l'ETB-Vic, es farà al voltant de l'anella verda de Vic el proper 5 de novembre. No hi faltaran les tradicionals activitats com el Mercat d'Ocasió o l'escalada a la xemeneia.A partir del 5 de novembre, Collsacabra pren el protagonisme en la Fira de Muntanya. Entre l'Esquirol, Cantonigròs i Tavertet, hi haurà diverses activitats, com la tirolina gegant o la Cabrerès Mountain Marathon. Entre les novetats, a part del rescat amb els GRAE, destaca un nou concurs de fotografia internacional (Collsacabra, concurs internacional de fotografia).D'altra banda, també hi haurà conferències i xerrades, com per exemple sobre l'impacte dels esdeveniments esportius en el territori. "És una bona iniciativa per reflexionar sobre grans actes en el medi" explicava l'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà. A la programació, també s'hi afegeix la 21 edició de la Fira del Bolet Mostra Micològica, que habitualment se celebrava a l'octubre a Cantonigròs.

Consulta tota la programació