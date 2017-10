Xavier Vilamala es pronuncia contra la moció censura

CiU i ERC acaben presentar moció de censura. Cal fer fora @socialistes_cat perque no som independetistes. Cap argument sobre poble i gestió — Xavier Vilamala (@xaviervilamala) 24 d’octubre de 2017

Com alcalde és una tranquilitat em facin fora amb moció de censura,no per mala gestió,sino per ser federalista i @socialistes_cat @pscosona — Xavier Vilamala (@xaviervilamala) 24 d’octubre de 2017

Som Voltregà i PDECat presentant la moció de censura per desallotjar Vilamala de l'alcaldia. Foto: Cedida

L'alcalde socialista de Sant Hipòlit de Voltregà, Xavier Vilamala, s'ha pronunciat després que les altres forces del consistori (Som Voltregà i PDECat) presentessin una moció de censura contra ell . Amb dos tuits, Vilamala ha apuntat que "és una tranquil·litat" que se'l faci fora "no per mala gestió, sinó per ser socialista". En aquest sentit, remarca que no hi ha "cap argument sobre poble i gestió".Els grups municipals del PDECat i Som Voltregà-Acord Municipal (candidatura associada a ERC) han presentat aquest dimarts al matí una moció de censura contra Vilamala, que ocupava el càrrec des del 2007. En aquest mandat el PSC i Som Voltregà van fer un pacte de govern. Els resultats de les eleccions municipals del 2015 van ser 4 regidors pel PSC, 4 regidors per CiU i 3 per Som Voltregà.Després dels fets que s'han viscut des de l'1 d'octubre i la postura del PSOE han fet qüestionar l'acord. ls dos grups proposen com a candidat a l'alcaldia Hipòlit Serra, que actualment és el primer alcalde i portaveu del grup Som Voltregà.La presentació de la proposta amb la majoria absoluta de regidors a l'ajuntament és el primer pas per fer caure l'alcaldia socialista. Segons el reglament de la Llei de Bases de Règim Local, un cop tramitada la petició, Vilamala ha de convocar un ple municipal presidit per una Mesa d'Edat que no pot formar ni l'actual alcalde ni la persona que es proposa per substituir-lo.Un cop es constitueix la taula d'edat, es llegeix la moció de censura i s'obre el torn de paraula per al candidat, l'alcalde actual i els portaveus dels altres grups. Finalment té lloc la votació, que requereix majoria absoluta. En aquest cas, els 7 regidors de PDECat i Som Voltregà ja tenen majoria. Estan a un pas de fer caure l'alcaldia socialista.