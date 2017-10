La CUP organitza un acte sobre la situació política actual a Manlleu amb Gabriela Serra i Xevi Generó

13:21 CaixaBank apunta que la crida al boicot de l'ANC i Òmnium «no ajuda a la convivència». La companyia confia en la capacitat de diàleg dels polítics per desencallar la situació actual a Catalunya. Informa Jonathan Oca.

13:20 La defensa de Jordi Sànchez demanarà el trasllat a una presó catalana. El lletrat, que va trobar amb bons ànims el president de l'ANC, assegura que s'han publicat moltes informacions falses sobre l'estat del seu client a la presó de Soto del Real.

13:19 El govern espanyol aplicarà el 155 encara que Puigdemont convoqui eleccions. Catalá, Casado i Maroto avisen que Puigdemont hauria de fer-se enrere en el full de ruta sobiranista en la seva compareixença en el Senat.

13:16 La CUP alerta Puigdemont que la convocatòria d'eleccions és l'"l'eina més mortal per aturar el procés d'autodeterminació".

12:57 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, demana a Ada Colau que "sigui coherent amb allò que diu" i rebutgi la DUI en el ple, "en lloc de fer-li tot el dia el joc als independentistes" paralitzant l'activitat municipal.

12:57 El PP vol que en el ple extraordinari de Barcelona d'aquest dijous també es debati una proposta per rebutjar una declaració unilateral d'independència (DUI). Els populars necessiten el suport de Ciutadans i el PSC perquè es pugui incloure en l'ordre del dia.

12:57 La presidenta de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, considera que el ple extraordinari d'aquest dijous per posicionar-se en contra de l'article 155 és "un intent de sumar l'Ajuntament al cop a la democràcia que intenta fer el Govern al dictat de la CUP". En opinió de Mejías, "no hi ha més opció que aplicar la Constitució".

12:51 Les Borges Blanques reclama aturar «la suspensió de l'autonomia de Catalunya». El ple municipal també exigeix l'alliberament "immediat" dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural.

12:34 Un jutjat de Barcelona admet la denúncia de la CUP contra el setge de la Policia Nacional espanyola a la seu el 20-S. La magistrada instructora ha demanat al cos policial espanyol un informe sobre el com, el quan i el perquè del desplegament a la seu de la CUP.

11:36 La comunitat educativa convoca concentracions arreu del país per defensar l'escola catalana. Amb el lema "No ens toqueu l'educació", les protestes tindran lloc aquest dimecres a la tarda davant dels ajuntaments.

12:01 Diversos municipis d'Osona aproven mocions contra l'aplicació de l'article 155. Tavèrnoles, Taradell, Tona, Sant Pere de Torelló i Gurb ja ho han fet i, d'altres poblacions com Vic o Manlleu tenen previst fer-ho en les pròximes hores.

11:36 Alfred Bosch remarca que l'oferiment que fan amb Xavier Trias és "una oferta sincera per garantir estabilitat", i no descarta que, si Ada Colau trenca amb el PSC, els republicans puguin negociar amb BComú la seva entrada al govern. "En aquestes converses es podrà parlar de tot", assevera.

11:28 Xavier Trias considera que "el PSC, amb la representatitivat que ha tingut en el seu dia, no pot fer aquest paperot" de donar suport a l'article 155. "Senyor Collboni, si us plau, planti's d'una vegada. PSC, planteu-vos d'una vegada. No estem discutint d'independència sí o no, estem discutint una cosa més greu que és democràcia sí o no", defensa.

11:28 Xavier Trias afirma que si l'alcaldessa, Ada Colau, trenca amb el PSC, el Grup Demòcrata i ERC col·laboraran amb ella. "Que estigui tranquil·la, nosaltres no la deixarem caure", subratlla.

11:28 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, considera que "és un moment greu i les solucions no poden ser ordinàries", i aposta per donar suport a la Generalitat i el Parlament. "Hem d'estar preparats pel que pugui passar", ha dit.

11:15 El Grup Demòcrata i ERC a l'Ajuntament de Barcelona reclamen posposar el ple ordinari d'aquest divendres i demanen un ple extraordinari abans que el Senat voti el 155 amb un únic punt de l'ordre del dia: la votació d'una proposta amb la qual es dona suport a les institucions catalanes, es rebutja l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i es demana l'alliberament immediat dels líders de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium). El text els cita com a "presos polítics".

11:14 El líder del Grup Demòcrata (PDECat) a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, considera que el pacte del PP, PSOE i C's per aplicar el 155 és "un autèntic atemptat contra Catalunya sense precedents que obliga a reaccionar amb contundència".

10:55 La mesa del Parlament convocarà definitivament el ple de resposta al 155 aquesta tarda, en funció de si Puigdemont decideix anar al Senat.

10:04 L'actriu protagonista del vídeo «Help Catalonia» rep amenaces i insults. L'Associació d'Actors de Catalunya anuncia que emprendrà mesures legals contra aquest "assetjament".

10:02 PDECat i ERC s'ofereixen com a relleu del PSC per donar estabilitat a Colau. Els dos dirigents creuen que Barcelona té una "responsabilitat molt especial pel fet de ser la capital de Catalunya".

09:58 VÍDEO «Si jo ja no tinc por, tu ja no tens poder», set dies d'empresonament de Cuixart i Sànchez. Crida per la Democràcia reivindica la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium en un emotiu muntatge.

09:36 Som Voltregà i PDECat, a un pas de fer caure l'alcaldia socialista a Sant Hipòlit. Ambudes formacions presenten una moció de censura contra Xavier Vilamala. "Els fets viscuts des de l'1 d'octubre fan qüestionar el pacte de govern a l'Ajuntament" remarquen els partits. Informa Carles Fiter.

09:04 Calafell, amb el suport del PSC, rebutja l'aplicació de l'article 155 i demana l'alliberament de Cuixart i Sánchez. PP i Cs abandonen el ple per mostrar la seva oposició al debat de les dues mocions.

08:38 El PP amenaça amb l'aplicació de l'article 155 a d'altres regions de l'Estat, com Navarra, Castella-la Manxa i el País Basc.

08:26 Matadepera aprova una moció contra el 155 i a favor del mandat popular de l’1-O. La moció s'ha fet a través de l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència.

08:05 VÍDEO Pau Casals, a l'ONU: «I'm a catalan». El violoncelista va pronunciar l'històric discurs el 24 d'octubre de 1971, avui fa 46 anys.

07:40 PORTADES «El 58% dels catalans creuen que es deteriora la convivència», a «El Periódico». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:24 La posada en escena de CaixaBank al País Valencià arriba en la setmana clau pel procés català, ho explica Jonathan Oca. Aquest dimarts es presentaran els resultats obtinguts de la companyia durant el tercer trimestre del 2017. Aquesta setmana el president de la Generalitat de Catalunya té previst aixecar la suspensió de la independència. L'entitat financera va decidir traslladar la seu social de Barcelona a Alacant.

07:13 El rebuig d'un ampli sector del PSC al 155 reobre les ferides de les primàries, per Sara González. El fet que l'aval a la suspensió de l'autonomia no s'hagi votat ni a l'executiva ni al consell nacional enerva alcaldes i dirigents socialistes. Una trentena d'alcaldes se sumen al pols liderat per Parlon, Ballart, Mayoral i Giménez.

06:57 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: El calendari de Puigdemont. "El president ha de sincronitzar la mobilització i el ritme institucional i ha decidit explicar-se al Senat abans de declarar la República", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia la Cecot, Jaume Collboni i Barcelona en Comú, el consell d'administració de CaixaBank, el decret de col·lectivitzacions i Josep Irla.

06:48 VÍDEO Juan Carlos Girauta, portaveu de C's al Congrés, enxampat en directe mentint sobre les manifestacions independentistes. Assegura que els manifestants "van robar armes" de la Guàrdia Civil durant les concentracions d'Economia i queda retratat.

00:27 OPINIÓ «Emprenedoria des de la Catalunya interior», l'article de Marina Geli.



00:26 OPINIÓ «Sobirania digital», l’article de Joan Subirats.

00:25 OPINIÓ «Bombardejar Barcelona», l’article de Francesc de Dalmases.

00:25 LA VEU DE NACIÓ «L’última oportunitat del PSC», l'article d'Arnau Urgell.

23:52 Valls, primer ajuntament de la demarcació de Tarragona que aprova la moció contra l'aplicació del 155. El text, presentat de forma conjunta pels grups de CiU, ERC, CUP i ICV-EUiA, ha estat aprovat per 14 vots a favor i tres en contra.

23:30 Collboni considera "poc intel·ligents" les mesures del 155 i demana "eleccions immediates". El tinent d'alcalde socialista a l'Ajuntament de Barcelona nega estar preocupat per un possible trencament del pacte de govern amb Ada Colau a la capital catalana.

23:03 Le Monde carrega durament contra Puigdemont, TV3 i l'independentisme. El diari francès considera que el president català optar per "l'estratègia de la tensió" i que l'independentisme vol el 155 per reforçar la unitat interna.

22:09 Puigdemont, disposat a intentar acords fins al final a través de la "mediació". El president de la Generalitat segueix obrint la porta a anar al Senat per explicar la "realitat".

22:09 La Cecot, amb la Generalitat: "Ens situem democràticament al costat de les institucions catalanes". Antoni Abad, president de la patronal del Vallès, assegura que sense la llibertat "no hi ha democràcia".



21:40 Marató d'actes de l'ANC per explicar el "futur immediat" de Catalunya. Se celebraran entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana i hi participaran membres del Govern.

21:40 Turull apel·la a l'esperit «pacífic i determinat» del 1977 per defensar l'autogovern. El conseller de la Presidència lamenta que, 40 anys després del retorn de Tarradellas, no hi hagi "diàleg i mediació" per preservar les institucions catalanes.

21:09 Puigdemont preveu aixecar divendres la suspensió de la independència. El president de la Generalitat vol explicar-se al Senat, però manté el rumb i promourà la declaració de l'estat català durant el ple específic del Parlament. Ho explica Oriol March.