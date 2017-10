Èxit de nous donants en la marató de sang de Vic

Aquest dissabte durant la donació de sang al Casino de Vic Foto: Carles Fiter

Vic va acollir aquest dissabte passat la 9a edició de la Marató de donació de sang. Enguany, hi va haver 80 persones que van donar sang per primer cop. Des de l'organització apunten que aquest resultat és "un gran èxit". Els nous donants formen part de les 328 persones que van poder sang. N'hi va haver uns 59 que no hi van poder participar per qüestions mèdiques. La xifra és similar a la de l'any passat: 324 donants.La campanya es va fer després de l'estiu, un moment en què les reserves de sang estan baixes. La donació es va fer al Casino de Vic i també hi havia una Unitat Mòbil a Casa Comella. El lema d'enguany era "La teva sang diu moltes coses. Comparteix-les" amb l'objectiu de fomentar que la ciutadania conegui el propi grup sanguini, així com saber de quins grups sanguinis es pot ser donant i receptor.La campanya està organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), i compta amb la implicació de l'Ajuntament de Vic i l'Associació de Donants de Sang d'Osona. També hi va col·laborar la Creu Roja d'Osona amb una desena de voluntaris i la Guàrdia Urbana de Vic amb un protagonisme especial pel seu 150è aniversari.