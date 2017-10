Més de 500 persones passen pel Festival Protesta en el primer cap de setmana

El Festival Protesta ha tancat el seu primer cap de setmana d'activitats amb més de 500 persones de públic. Segons l'organització, la inauguració de divendres va reunir un centenar de persones al Cinema Vigatà en un acte que va arrencar amb l'espectacle Checkpoint Clown de Pallasos en Rebeldía. La pel·lícula escollida per inaugurar va ser Waste Land, un documental, sobre l'obra de l'artista brasiler Vik Muniz. En acabar la projecció, va tenir lloc un concert a la Jazz Cava on, el grup Últim Cavall, va posar música a la vetllada.La selecció no competitiva del festival es va poder veure durant el dissabte i el diumenge al matí al Cinema Vigatà. Dissabte es va poder veure Saving Banksy, que va acabar amb un cinefòrum sobre el conflicte filosòfic entre l'art al carrer i el negoci que ha generat; i Fuego en el Mar, un film sobre la crisi de les persones refugiades, des de la visió dels habitants de la petitíssima illa italiana de Lampedusa.La Reciclària de Vic, és un nou espai Protesta. Diumenge al matí una quarantena de persones van assistir a la xerrada "Art, cultura i transformació social. Experiències de canvi" on hi van participar el clown de Pallasos en Rebeldía Ivan Prado; l'artista Eva Marichalar; el director de documentals David Fontseca; i el cantant Guillem Roma. El debat va generar l'intercanvi d'opinions i experiències que han tingut els diversos artistes. Van parlar de la complicada concepció de què és l'art i de la lluita per fer d'aquest art un vehicle per transmetre emocions i generar canvis.El cap de setmana més intens del Protesta es va tancar amb el Xic Protesta a l'Espai ETC, amb la pel·lícula La vida d'en Carbassó, i amb l'espectacle 'La Kermesse' d'Ale Risorio.Fins al dia 28 d'octubre el Cinema Vigatà i l'Espai ETC acolliran 8 llargmetratges entre els quals 3 estrenes a Catalunya: The good postman, The land of englishtened, Shipwrecked America, aquesta última estrena a l'Estat espanyol. Durant tota la setmana es projectaran els curts de la Selecció competitiva i es realitzaran xerrades, debats i taules rodones en diferents espais de Vic.Després d'una setmana farcida d'activitats, el dissabte 28 d'octubre a les sis de la tarda es farà la Festa de les Arts al Teatre Atlàntida de Vic, on es premiaran el millor curt documental i el millor curt de ficció. També es lliurarà el premi del públic, després de comptabilitzar els vots emesos pels espectadors que hauran assistit a activitats i a la projecció de curtmetrratges als diversos espais Protesta.Els membres del jurat de l'edició d'enguany, i que seran presents a la festa final, són Olga Capdevila, il·lustradora; Valentí Oliveras, director de programació del Clam, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya; David Fontseca, realitzador de documentals i programes de televisió; Júlia Barceló, actriu; Adrià Bas, periodista i guionista a TV3 i Najat El Hachmi, escriptora i mitjancera cultural.Tota la programació del Festival Protesta és gratuïta excepte la projecció de llargmetratges al Cinema Vigatà, que tindrà un cost de 4 euros i a l'Espai ETC, que tindrà un cost de 5 euros.

