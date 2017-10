Grups de suport i un «Respir» per als cuidadors de persones dependents

Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència –normalment, un familiar- garanteix tant el benestar del cuidador com l'atenció òptima d'aquestes persones. Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ofereix recursos als municipis, com el Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua o el servei Respir de residències temporals. La vicepresidenta quarta de la Diputació, Meritxell Budó, ha presentat el primer Grup de Suport de la temporada 2017-2018.Budó ha destacat que "cal posar en valor la tasca de les persones cuidadores que, de manera altruista i gratuïta, atenen els seus familiars". També ha remarcat la importància d'"oferir eines per al suport emocional que permetin a aquestes persones tirar endavant". Meritxell Budó ha agraït "la col·laboració dels ajuntaments, que són sensibles a les necessitats d'aquest col·lectiu -format majoritàriament per dones-, que creix a causa de l'envelliment de la població". És a través dels serveis socials municipals que els ajuntaments detecten les persones que poden necessitar el suport.En total, són 72 municipis els que han demanat aquest recurs a la Diputació, pel qual més de 1.000 persones assistiran a les sessions a tota la demarcació.El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) de la Diputació de Barcelona va començar l'any 2009 i des d'aleshores és un dels recursos que més sol·liciten els ajuntaments a la corporació. Al 2010 es van organitzar grups a 22 municipis.Aquest servei, que la Diputació ofereix en col·laboració amb els ens locals i entitats del sector, contribueix a reduir l'impacte negatiu que de vegades poden experimentar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores. Funcionen al llarg de 10 o 16 sessions d'una hora i mitja de durada on, amb l'ajuda d'un psicòleg, es treballen temes com les estratègies per gestionar favorablement necessitats i conflictes, i la gestió d'emocions i sentiments que poden sortir durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d'esgotament. També s'ofereix informació dels diferents recursos de suport que hi ha al territori o de les diferents entitats públiques i privades que els poden ajudar.No es tracta d'un curs de formació, sinó d'un espai de relació i intercanvi d'experiències, per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física de la cura. L'objectiu és generar vincles de relació, de suport i d'ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l'experiència de cuidar d'una manera satisfactòria.Un altre programa adreçat al suport de les persones cuidadores és el Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, situat al Recinte Mundet , un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. El servei té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes, i beneficiar també les persones ingressades, que reben atenció personalitzada per part de professionals especialitzats.Poden sol·licitar aquestes places aquelles famílies residents a la província de Barcelona que tinguin al seu càrrec persones amb dependència majors de 65 anys o persones amb discapacitat intel·lectual, d'entre 6 i 65 anys. Per fer-ho, s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del seu ajuntament, que valoraran la conveniència de sol·licitar l'ingrés, i tramitaran la sol·licitud.Pel que fa al preu de l'estada, el servei Respir es regeix per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa. Per a les persones amb discapacitat intel·lectual menors de 18 anys el servei és gratuït.L'any 2016 van passar pel Respir 3.300 usuaris. El programa disposa de 190 places per a persones grans, 36 per a urgències a la vellesa, i 32 per a persones amb discapacitat intel·lectual. Més del 90% dels residents valoren positivament el servei i desitjarien sol·licitar una nova estada.A més, s'han concedit, l'any 2017, 350.000 euros en subvencions a entitats socials que desenvolupen activitats de lleure per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental per donar suport a les famílies cuidadores amb un temps de descans durant les vacances o caps de setmana.