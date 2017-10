​ERC i PSC parteixen peres a Manlleu

ERC trenca unilateralment el pacte amb PSC a Manlleu per temes Nacionals, cap argument de ciutat. Manlleu hi surt perdent @socialistes_cat — Marta Moreta (@MartaMoreta) 29 d’octubre de 2017

"Els aspectes de caràcter nacional tindran tractament diferenciat", deia el pacte de govern entre ERC i PSC a l'Ajuntament de Manlleu, que es va firmar el passat novembre. No obstant això, la situació política actual ha provocat un trencament. Així ho anunciava la portaveu del grup socialista, Marta Moreta, a través del seu perfil de Twitter, remarcant que no hi ha "cap argument de ciutat" i que "Manlleu hi surt perdent".Les eleccions municipals del maig el 2015 no van atorgar majoria absoluta a cap força política, i ERC, amb 7 regidors i primera força va haver de buscar aliats amb la resta 14 regidors (5 PDECat, 4 CUP, 3 PSC, 1 MES Manlleu, 1 ICV). Llavors s'hi van incorporar la regidora no adscrita Maite Gallifa (provinent del PDECat) i Dolors Collell de MES Manlleu.De fet, Collell va abandonar l'equip de govern de Manlleu per l'actitud del PSC amb l'1-O . La regidora va criticar la "posició política i el silenci" dels socialistes davant la "repressió exercida contra el poble de Catalunya". S'haurà de veure si Collell decideix tornar a reincorporar-se. Tot i això, Garrido haurà de buscar suport en altres formacions si vol tenir majoria.A Sant Hipòlit de Voltregà també hi ha hagut un trencament a l'equip de govern entre PSC i Som Voltregà (candidatura associada a ERC). De fet, aquest partit i el PDECat van presentar una moció de censura per desallotjar l'alcalde, Xavier Vilamala.Els dos grups han proposat com a candidat a l'alcaldia Hipòlit Serra, que actualment és el primer tinent d'alcalde i portaveu del grup Som Voltregà. El nou govern es posarà en marxa el proper 8 de novembre quan es presenti la moció en un ple extraordinari.