Onada de vagues a l'escorxador Le Porc Gourmet per forçar una «negociació formal»

"Estem cansats de cobrar una misèria, que es compleixin els mínims que marca el conveni de la indústria càrnia, que es paguin les hores extres, que s'obri una investigació quan hi ha accidents, que no hi hagi discriminació d'origen i de sexes entre els treballadors... aquestes són algunes de les demanades que fan els treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet a l'empresa (Grupo Jorge, amb seu a Saragossa) i a les cooperatives subcontractades ( Taic Clavial ). Així ho han explicat aquest dilluns al matí dos portaveus dels treballadors, Mariela Salazar i Said Bentaleb."Hem intentat negociar, però tot és paper mullat", deia Salazar, remarcant que fa temps que intenten parlar-ne amb els responsables, però "no hi ha interlocutor" ni a l'empresa ni a les cooperatives. Per això, han decidit convocar un primer dia de vaga aquest dimecres, 25 d'octubre, amb la intenció -que si no hi ha negociacions- s'estengui als dies 13 i 14 de novembre; 11, 22 i 29 de desembre, i 9 de gener.Tal com explicava l'advocat de Càrnies en lluita , Antoni Iborra, els treballadors demanen "una negociació formal", ja que fins ara "no ha estat mai possible" ni amb les cooperatives ni amb l'empresa. De fet, es va fer arribar una carta al president del Grupo Jorge, Jorge Samper, però no se n'ha obtingut resposta, tal com explicava Iborra. A més, l'advocat ha apuntat que "Samper ja ha dit obertament que com que el grup no és català es nega a complir la llei catalana".A la cooperativa Taic sí que es va celebrar una assemblea el passat juliol per intentar iniciar el diàleg. En aquesta es va aprovar que entrarien els treballadors al consell rector. Tot i així, tal com explicava Iborra, encara hi ha problemes per poder accedir, per exemple, als comptes. A Clavial, encara no s'ha celebrat cap assemblea per informar els treballadors sobre com s'aplica la nova llei de cooperatives catalana ni tampoc s'han aprovat els comptes corresponents a l'exercici del 2016.La primera vaga d'aquest dimecres es preveu que comenci a partir de les 12 de la nit (de dimarts a dimecres) i es reforci al llarg del dia amb piquets informatius quan toqui entrar el torns de la matinada i el migdia. D'altra banda, també s'informarà els transportistes, sobretot de bestiar, de la situació que s'està vivint. Tot i així, els treballadorsLe Porc Gourmet té un miler de treballadors de l'escorxador, que treballen per les empreses subcontractades Clavial i Taic, considerades per diferents sindicats i Càrnies en Lluita com a falses cooperatives. Cal destacar que a Le Porc Gourmet no hi ha comitè d'empresa.