​Acord per assessorar en les reclamacions per clàusules abusives dels bancs

16:36 Espanya, Alemanya i el 155: les comparacions odioses; un reportatge de Pep Martí. L'unionisme intenta equiparar el polèmic article a un de similar de la Constitució de la República Federal, però no té res a veure. Els constitucionalistes Mercè Barceló i Xavier Arbós rebutgen que es puguin equiparar el sistema espanyol i l'alemany.

15:51 Ballesteros a Puigdemont: «Per iniciar el camí de l'acord, a aquest alcalde el tindrà al seu costat». L'alcalde de Tarragona ha emès un comunicat dient que la pilota està a la teulada del president de la Generalitat per evitar que s'apliqui el 155.

15:12 Societat Civil Catalana es manifestarà diumenge pel «diàleg» però avala aplicar el 155. La mobilització es farà al passeig de Gràcia després que divendres el Senat hagi votat la suspensió de l'autonomia.

15:11 L'alcalde de Blanes mostra el «rebuig total» al 155 i es planteja deixar el PSC. Els partits independentistes pengen una pancarta al balcó de l'ajuntament demanant la "llibertat dels presos polítics" amb el vistiplau de Lupiáñez.

14:56 Els periodistes de TVE responen amb duresa a la intervenció de TV3. El Consell d'Informatius considera que el govern espanyol vol aplicar unes mesures a la cadena catalana que encara no es compleixen a l'estatal.

14:24 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, defensa que si hi ha eleccions han de ser acordades entre els dos governs perquè no siguin un "front de batalla". Des de París també assegura que alcaldes europeus i d'arreu del món li transmeten el rebuig a la unilateralitat però també a la "resposta autoritària" de l'Estat.

14:07 Miquel Iceta evita aclarir si Montilla votarà a favor del 155; informa Isaac Meler. Responsabilitza Puigdemont de la suspensió de l'autogovern si no convoca eleccions o va al Senat a demanar diàleg. Afirma que el seu partit "no es trencarà" malgrat les tensions internes per la intervenció del govern espanyol a Catalunya.

13:37 Iceta assegura que el PSC "no es trencarà" però no aclareix si Montilla votarà a favor de l'aplicació del 155. El primer secretari socialista assegura que Puigdemont ha de convocar eleccions a Catalunya o anar al Senat per evitar la suspensió de l'autogovern.

13:33 El PSC de Sant Hipòlit de Voltregà pot perdre l'alcaldia per una moció de censura arran del procés català. Aquesta tarda Som Voltregà i el PDECat podrien signar el document contra l'alcalde Xavier Vilamala. Informa Carles Fiter.

13:24 ERC avisa que qui es mantingui equidistant «s'estarà posant al costat dels repressors»; informa Roger Tugas. Sergi Sabrià alerta que és "molt difícil mantenir acords amb els que promouen el 155", en relació als acords locals amb el PSC, i aposta per proclamar la República "com la millor resposta" a l'aplicació d'aquest article.

13:08 Així serà el ple de dijous per donar resposta a l'aplicació del 155; per Oriol March i Sara González. La cambra catalana farà un "ple específic" en el qual cada grup podrà presentar tres propostes de resolució. La gran incògnita és si es portarà o no a votació l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència.

12:52 VÍDEO Els dubtes de Gabilondo sobre el 155. El periodista es fa moltes preguntes al voltant de l'aplicació del polèmic article a Catalunya.

12:47 Puigdemont valora anar al Senat per defensar la Generalitat davant del 155; informa Oriol March. El president de la Generalitat encara no ha pres una decisió ferma. Si va a la cambra alta, ho farà pensant més en Europa que no pas en l'Estat, que ja ha decidit intervenir l'autonomia.

12:42 La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona aprova una proposició del Grup Demòcrata –el PDECat- que insta el govern municipal a realitzar un acte al Saló de Cent i presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, per reconèixer associacions de mares i pares d'alumnes, docents, veïns i col·lectius que es van implicar en la realització d'activitats per tal de mantenir oberts els centres educatius l'1-O. La iniciativa ha obtingut el suport d'ERC, mentre que BComú i el PSC s'hi han abstingut. C's i PP hi han votat en contra.

12:33 El ple de dijous servirà per valorar la resposta del 155. Serà un ple específic en què els grups proposats, Junts pel Sí i la CUP, argumentaran durant 30 minuts per què l'han demanat. Després intervindrà el president de la Generalitat sense límit de temps. El ple se suspendrà durant temps breu i a continuació intervindran els grups. El president respondrà i hi haurà torn de rèplica. Després es presentaran les propostes de resolució -màxim tres per grup- i es votaran.

12:03 Albiol avisa Puigdemont que convocar noves eleccions no frenarà l'article 155. El president del PP a Catalunya insisteix que cal suspendre els programes electorals que defensin la declaració de la independència; informen Sara González i Oriol March.

11:31 Junts pel Sí acusa l'Estat de practicar «violència institucional» i impulsa mesures penals contra el 155; informa Oriol March. Lluís Corominas, president del grup parlamentari, insisteix que el PP està actuant "com una dictadura". "Si la imposició segueix endavant, el conflicte es farà encara més gran", ha ressaltat.

11:10 La germana de Manuel Valls aigualeix el discurs unionista de l'ex-primer ministre francès. Sorprenent tuit de Giovanna Valls, resident a Barcelona, en contra de l'aplicació del 155.

11:08 ÚLTIMA HORA Montilla no participarà en la comissió del 155 del Senat. La delegació socialista estarà formada per Ander Gil, Luisa Carcedo, Francisco Menacho, Begoña Nasarre, Óscar López i Tontxu Rodríguez.

10:48 ÚLTIMA HORA Junts pel Sí demana que el ple se celebri el dijous. També demana una comissió d'Afers Exteriors per aquest dimarts.

10:25 Albert Rivera, en declaracions a Antena3: «Les enquestes demostren que hi ha partit i que cal jugar-lo. Em nego a pensar que sempre han de governar els partits separatistes».

10:13 El Parlament afronta la resposta a la suspensió de l'autogovern; informa Sara González. L'independentisme ultima la convocatòria del ple que ha de servir per declarar la independència. Si cal o no votar l'aixecament de la suspensió de la declaració és un dels principals debats oberts.

09:51 Anna Simó, membre de la mesa del Parlament, considera «evident» que els grups parlamentaris facin «un pas més» per defensar les llibertats i les institucions catalanes.

09:51 Anna Simó, en declaracions a TV3, afirma que els ciutadans de Catalunya «estem obligats a defensar allò que hem votat».

09:19 Xavier Sabaté vol un «referèndum de la militància» del PSC per decidir si es dona suport al 155. L'exconseller de Governació assegura que els estatuts del partit diuen que hi ha decisions d'especial transcendència que s'haurien de posar a consulta interna.

09:13 La CUP demana proclamar ja la independència contra l'aplicació del 155. Els anticapitalistes insten el Govern a no anar a "remolc" del de Mariano Rajoy davant de "la major agressió contra els dret civils, individuals i col·lectius, del poble català des de la dictadura franquista".

07:39 PORTADES El 115 apunta ara a 300 alts càrrecs de la Generalitat, segons la premsa espanyola. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.