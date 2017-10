La «Catalunya Il·lustrada» de Pilarín Bayés comença a Vic un recorregut per les biblioteques catalanes

Durant la presentació de l'exposició Foto: Aj. de Vic

La Biblioteca Joan Triadú de Vic és la primera parada de la itinerància per les Biblioteques de la Diputació de Barcelona de l'exposició "Catalunya Il·lustrada" de Pilarín Bayés, on es podrà visitar fins al proper 25 de novembre. "Catalunya Il·lustrada" es va presentar a nivell internacional el passat mes de març a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, amb més de 60.000 visitants.L'obra és una síntesi dels 6 volums de "la Història de Catalunya" il·lustrada per Bayés l'any 2014. Una col·lecció que va ser escrita per una quinzena de reconeguts historiadors catalans, dirigits i coordinats per Josep M. Solé i Sabaté i Queralt Solé. Així doncs, l'exposició té la voluntat de fer entendre la història als més menuts.El dia de la inauguració, Bayés va remarcar que a l'hora de crear l'exposició es va voler transmetre diferents trets del poble català com "la creativitat, l'esperit pencaire i la germanor". En aquest mateix sentit, la ninotaire també va remarcar el fet de "ser petits i cal que siguem molt eixerits", en clara referència a l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. " Cal que arreglem la seva situació per poder escriure pàgines molt més felices de la nostra història", va apuntar la vigatana.Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra va realçar la tasca de Pilarín Bayés per fer conèixer la història de Catalunya als infants "de forma pedagògica, didàctica i alegre". En aquest sentit, la directora de la Biblioteca Joan Triadú, Ester Farrés, va explicar que "l'exposició permetrà donar a conèixer de forma gràfica, entenedora i rigorosa la nostra història, i la temàtica de la qual és de vigent actualitat".El vicepresident tercer i president delegat de l'àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, Martí Pujol, va lloar de la figura de Pilarín Bayés, "l'obra de la qual va ser la porta d'entrada a la lectura de moltes generacions de nens i nenes catalans". Per tot això, "ha esdevingut un referent social no només per la seva carismàtica personalitat, enèrgica, afable i divertida, sinó pel seu compromís nacional per assolir una Catalunya lliure i justa", va concloure.L'exposició "Catalunya Il·lustrada", que es podrà visitar en horari d'obertura de la Biblioteca, ha estat produïda per l'Ajuntament de Vic i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Institució Puig-Porret, l'Obra Social La Caixa i l'Estudi Pilarín.