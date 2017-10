La campanya de vacunació de la grip comença dilluns

El departament de Salut posarà en marxa el proper dilluns la campanya de vacunació contra la grip i situa com un dels principals objectius d'enguany incrementar la cobertura entre les dones embarassades. Només un 3% aproximadament de les gestants es vacuna contra la grip a Catalunya, molt lluny de la cobertura de la tos ferina, que supera el 80%.



Els responsables de Salut Pública subratllen la importància per a les dones embarassades de vacunar-se per evitar complicacions en l'embaràs i protegir tant la mare com el nadó. Altres objectius de la campanya és incrementar la vacunació entre les persones amb problemes crònics de salut i condicions de risc i mantenir la cobertura en els majors de 65 anys, així com millorar-la entre els grups de 60 a 65 anys.



Com a novetat, les més de 3.000 farmàcies catalanes s'implicaran en la campanya impulsant la vacunació dels grups de risc i entre els seus professionals.