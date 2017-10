​La UVic-UCC inaugura a Granollers el curs del Campus Professional

El campus Professional de la UVic-UCC ha inaugurat aquest dijous per primera vegada el curs a Roca Umbert de Granollers. En aquest espai s'imparteix el cicle formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat que enguany ja tindrà el primers graduats. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral; del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; de la directora del Campus Professional, Núria Barniol; i el director de l'àrea TIC de la UVic, Joan Busquiel, que ha ofert la conferència FP dual: imprescindible la simbiosi empresa-centre educatiu.Montaña ha posat en valor la importància de la formació dual com "la forma més adequada de preparar els estudiants i futurs professionals en les seves respectives especialitats". Per la seva banda, Mayoral ha dit que l'aliança amb Vic i la seva Universitat és "especial" i ha valorat l'aposta per la FP dual ja que, segons ha dit, evidencia que les empreses ja saben que aquesta aliança és imprescindible i molt profitosa per la recerca del treball.La directora del Campus Professional, Núria Barniol, ha precisat que l'oferta consta de cinc cicles formatius de grau superior: Processos i qualitat en l'àmbit agroalimentari, impartit a Olot; Animacions 3D, jocs i entorns Interactius i Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma que s'imparteixen a Vic; Pròtesis dentals que es fa a Manresa; i el de Màrqueting i publicitat, a Granollers. Als alumnes assistents, Barniol els ha animat a aprofitar els anys de formació "ja que l'educació és el millor instrument per transformar el món". Per la seva banda, Busquiel ha parlat de l'experiència d'una empresa en què va treballar que va trobar en els estudiants en dual de la Formació professional el perfil de treballador que necessitava. A més, també ha recordat que "els estudiants d'FP que arriben a la Universitat enriqueixen la classe i l'aprenentatge" gràcies al seu bagatge.El Campus Professional de la UVic-UCC imparteix formació professional en un entorn universitari des l'any 2014. Es tracta d'una iniciativa que vincula l'educació superior a Catalunya amb els cicles formatius de grau superior. La formació que s'imparteix al Campus Professional és dual, i això vol dir que l'alumne aprèn treballant, alhora que obté una formació global adaptada a la realitat laboral.Enguany hi ha dos-cents estudiants matriculats als cicles formatius de grau superior de la UVic-UCC, dels quals 76 estudien a Vic, 41 a Granollers, 27 a Olot i 55 a Manresa. Per tal de portar a terme la formació dual, el Campus Professional treballa amb més de 150 empreses, amb qui ha establert convenis de pràctiques i de formació. Aquestes empreses pertanyen a diferents àmbits territorials, en funció del cicle i de la procedència dels estudiants, però majoritàriament es troben ubicades a les comarques del Bages, Garrotxa, Gironès, Osona, Vallès Oriental i Barcelonès.El claustre docent del Campus Professional està format per una cinquantena de professors i professores que provenen del món universitari, docents de formació professional i, majoritàriament, professionals en actiu, especialistes dels diferents àmbits de formació.