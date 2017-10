Nova edició de la fira Teca Sana als Hostalets de Balenyà aquest cap de setmana

Durant tota la tarda d'aquest dissabte i tot diumenge la plaça Josep Espona dels Hostalets de Balenyà acollirà la quarta edició de la Fira Teca Sana. Es tracta d'una particular mostra d'alimentació per a la salut, que any rere any es va fent un lloc en l'àmbit de la bona alimentació, de proximitat, Slow food i de qualitat tenint com a prioritat que alimentar-se de forma sana i saludable és bàsic per a la salut, o com deia un pensador grec "ets el que menges".La Fira, organitzada per la Fundació Fent Vida, té com a alma mater a Sebastià Martí del Mas Jalech de la mateixa població i que és un dels pioners i precursors a Osona Sud del cultiu i comercialització de fruites i verdures de proximitat.En l'edició d'enguany, es podrà assistir a xerrades, cinefòrum, tallers, taules-rodones i debats entre altres activitats. Les xerrades aniran a càrrec del mateix Sebastià Martí, però també de la mestra d'Ayurveda Valèria Reñé, la naturòpata i experta en nutrició Montserrat del Rio, Xavier Sòria de Cuina a Mida o de l'expert en macrobiòtica i naturòpata Josep Maria Villagrasa. Tractaran temes tan diversos però sempre dins l'alimentació sana i responsable com el cost energètic en la producció i distribució dels aliments i el seu impacte en el medi ambient, l'alimentació energètica segons l'Ayurveda i l'alimentació energètica.Al teatre Ateneu es projectarà el film Una pastisseria a Tòquio i en acabar hi haurà degustació de biodorayakis. També es faran tallers gastronòmics com un tast de creps, liquats verds i fruits de temporada, un dinar de cuina a mida amb amanida tèbia de l'horta i paelles d'arròs o de quinoa i també un berenar a base de fruits de tardor.La taula rodona d'enguany versarà sobre "La data de caducitat dels aliments", una eina de prevenció d'intoxicacions, una estratègia comercial, un mecanisme per a la seguretat alimentària o una necessitat per al consumidor. Hi participaran ponents del sector agroalimentari, sanitari i de consum de la nostra comarca.La Mostra i fira es completarà amb activitats també per als més menuts com una gimcana infantil sobre hàbits alimentaris saludables i una fira de productes de la terra amb pagesos, artesans i entitats que treballen en alimentació i salut.