El Festival Protesta de Vic arrenca amb una cinquantena de films

Durant la roda de premsa de presentació. Foto: Carles Fiter

El Festival Protesta de cinema de crítica social arrenca aquest divendres amb una cinquantena de projeccions: 38 curtmetratges i 11 llargmetratges. Entre aquests, hi ha 4 documentals que s'estrenen a Catalunya, dos dels quals també ho són a l'Estat. Saving Banksy i Shipwrecked America són estrenes a Catalunya i a l'Estat; mentre que The Good Postman i The Land of Englightened, només a Catalunya.En els llargmetratges, també destaca la presència de dues projeccions catalanes: Borders and promises i Fam. D'altra banda, hi ha 12 curtmetratges de la Selecció Oficial i 26 de la Selecció No competititva. Enguany l'organització ha rebut un total de 579 films provinents de 52 països com Argentina, Brasil, Bulgària, França, Iraq, Nova Zelanda, Mèxic, Sri Lanka, Tailàndia o Uzbekistan.Waste Land és l'encarregada de donar el tret de sortida al festival al Cinema Vigatà. Es tracta d'un documental sobre l'obra de l'artista brasiler Vik Muniz, centrat en una instal·lació al Jardim Gramacho, un dels abocadors d'escombraries més grans del món, a la ciutat de Rio de Janeiro. Dissabte i diumenge es projectaran els curtmetratges de la secció no competitiva, a part d' una extensa programació La majoria de llargmetratges es projectaran al Cinema Vigatà, una de les incorporacions d'enguany, a més de la Reciclària i el Centre d'Arts Contemporànies ACVic. Tota la programació del Protesta és gratuïta excepte la projecció d'aquests llargmetratges al Vigatà, que tindrà un cost de 4 euros. D'altra banda, a diferència de l'any passat que es va reobrir el Cinema Nou, enguany no formarà part del Festival per mancances tècniques que impossibiliten la projecció dels films.Per tal de celebrar el cinquè aniversari i acostar el festival a un públic més divers, també s'han programat dues sessions fora de Vic, una prèvia a Barcelona el passat 18 d'octubre, i una altra sessió a Manresa, el 29 d'octubre.Totes les activitats seguiran el mateix fil conductor: "Art reivindicatiu", la temàtica de l'edició d'aquest any. Precisament una de les incorporacions d'enguany com a espai protesta és l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies de Vic. L'organització dona cabuda a altres expressions artístiques que puguin ser utilitzades com a altaveu de denúncia i eina de transformació social. La programació de diverses activitats paral·leles com xerrades, debats, exposicions o concerts tindran l'art reivindicatiu com a eix temàtic.Entre els membres del jurat hi haurà Olga Capdevila (il·lustradora), Valentí Oliveras (director de programació del Clam), David Fontseca (realitzador de documentals i programes de televisió), Júlia Barceló (actriu), Adrià Bas (periodista i guionista a TV3) i Najat El Hachmi (escriptora i mitjancera cultural). Aquests seran els encarregats d'escollir els guanyadors, però també ho faran el públic durant tota la setmana.Com a les edicions anteriors, els curtmetratges opten a tres premis, segons la seva categoria, millor curtmetratge documental (1.000 euros), millor curtmetratge de ficció (1.000 euros) i premi del públic (500 euros). Segons les bases, cada premiat aportarà el 25% del seu premi econòmic a l'entitat sense ànim de lucre que triï. Els guardons (creats per Enric Pla) s'entregaran al final del certamen en la Festa de les Arts a l'Atlàntida.El festival compta amb el patrocini de la fundació Puig Porret i l'Ajuntament de Vic així com amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Superior de Vic, el Cineclub, el Consell de Cooperació de Vic, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i l'escultor Enric Pla. Enguany s'hi ha sumat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Consulta tota la programació