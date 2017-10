Regidores de la CUP de Vic i de Torelló «també» denuncien assetjament

Jo també. #jotambé Si totes les dones que han estat assetjades o agredides sexualment escriuen "jo també" en el seu estat, podem donar a conèixer la magnitud del problema. Si et ve de gust, còpia i enganxa. De fet, ja fa temps que vaig denunciant els comentaris que rebo per xarxes. Avui he rebut un assetjament en el meu telèfon de feina. Us enganxo la fotografia. I no, les dones no volem que desconeguts que no sabem ni qui són, ens diguin coses sexuals. I no publico el seu número de telèfon perquè jo sóc més respectuosa que ell però... -- Yo también. #yotambién Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escriben "a mí también" en su estado, podemos dar a conocer la magnitud del problema. Si te apetece, copia y pega. Me too. #metoo If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote "Me too" as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. Please copy/paste.

