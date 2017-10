La fira de la fusta i l'autoconsum elèctric de Vic aposta per la transformació cap a un model més sostenible

Un expositor de fotovoltaica mostrant les seves plaques a un client potencial. Foto: ACN

La segona Fira-Congrés de la Fusta Constructiva de Catalunya i la primera Fira de l'autoconsum elèctric han obert portes aquest dijous a Vic amb l'objectiu d'impulsar una transformació cap a un nou model energètic molt més sostenible i respectuós amb el medi ambient. La fira s'obrirà fins dissabte i el públic podrà visitar i conèixer què fan i com treballen la quarantena d'expositors de la fira d'autoconsum elèctric i una quarantena més de la fusta constructiva. Pel que fa al sector de la fusta, el portaveu, Salvador Ordóñez, ha explicat a l'ACN que una de les últimes tendències del sector és l'aposta per construcció amb fusta contralaminada. En l'àmbit de l'autoconsum elèctric, l'objectiu és donar a conèixer els avantatges de l'aprofitament d'un recurs energètic gratuït com és el sol, però no només per l'autosuficiència, sinó també per poder assolir un model d'"autoconsum compartit".Una mostra d'una casa construïda amb fusta i un panell gegant en forma de gira-sol donen la benvinguda al visitant que s'acosta al recinte firal el Sucre de Vic per assistir a les fires de la Fusta Constructiva de Catalunya i la Fira de l'autoconsum elèctric. El gerent de Fires i Mercats de Vic, Bernat Vilarasau, ha assenyalat la bona rebuda que ha tingut la fira de l'autoconsum per part del sector, però també l'interès que genera entre els particulars. Si bé fa uns anys la legislació espanyola va generar "incertesa jurídica" al voltant de les energies renovables en suprimir les bonificacions, en els últims anys els preus de les plaques han baixat "en un 80%", ha destacat el gerent. "Ara les primes no hi són, però comprar és viable", ha afegit.La Generalitat s'ha marcat l'objectiu d'arribar a l'any 2050 amb el 100% de l'energia que es consumeix que provingui de les renovables. Segons Vilarasau, aconseguir aquest nou model energètic passa per una implantació important de plaques fotovoltaiques a nivells no només d'empreses, sinó també de particulars, donada la gran quantitat d'energia del sol que hi ha a Catalunya. Tot plegat es visualitza amb habitatges que generin "energia positiva" i que es pugui compartir, a través de reinvertir l'energia a la mateixa xarxa elèctrica, o bé aprofitar-la, per exemple, per la càrrega del vehicle propi, ha afegit Bernat Vilarasau.Per la seva banda, el director de la Fira-Congrés de la Fusta Constructiva de Catalunya, Salvador Ordóñez, ha destacat l'evolució que s'està produint a la societat "que ja comença a girar la mirada cap a la construcció amb fusta". Segons Ordóñez, "un molt bon indicador és l'augment del nombre d'expositors, que enguany són 45, el doble que l'any passat". Entre els avantatges de la construcció amb fusta destaca que és un material que aporta un major confort, aporta rapidesa al procés constructiu o destaca en aspectes com la salut o la netedat.Tot i l'interès creixent pels beneficis de la fusta aplicada a la construcció, Salvador Ordóñez opina que el sector encara ha de lluitar contra certs tabús, com per exemple el foc o la durabilitat del material. "La gent es pensa que la fusta crema perquè sempre ens hem escalfat amb llenya de fusta, però la realitat és que tots els materials cremen", ha assenyalat. De fet, hi ha materials sintètics que omplen les cases "que tenen un procés de combustió molt més terrible". A favor de la fusta, Ordóñez ha destacat que els paràmetres de combustió són molt més clars, davant d'altres materials com per exemple l'alumini, que és molt més difícil de controlar per la seva imprevisibilitat.Ordóñez ha puntualitzat que Catalunya té prou quantitat de fusta per donar resposta a la demanda creixent, però el problema és la mala gestió que es fa dels boscos. Això provoca la paradoxa que la gran majoria de fusta que s'utilitza per a la construcció prové de l'estranger. D'aquí que una de les demandes del sector és poder impulsar el segell 'Fusta Catalana km 0' per posar-la en valor i que d'aquí uns anys "ens permeti competir en igualtat de condicions amb els països nòrdics o de centre Europa", ha dit Salvador Ordóñez.Una de les tendències que estan marcant el camí de la fusta constructiva en el futur més immediat és la fusta contralaminada. És el cas de l'empresa familiar de Sergi Sebastia (Rialp, Pallars Sobirà) que es dedica a totes les fases del procés productiu de la fusta, des de l'explotació forestal fins al disseny i construcció d'edificacions. Sebastia és el primer fabricant a Catalunya dels panells de fusta contralaminada, un producte innovador destinat a construccions de baix consum energètic i amb menys impacte ambiental. Entre les millores que aporta aquest tipus de construcció destaca el major confort que proporciona aquest tipus de construcció, que ve donat pel fet que la fusta és un element que regula molt bé els nivells de vapor. "No és el mateix entrar a una casa després de tornar de vacances on has d'engegar la calefacció per estar-hi bé, que en una casa de fusta que es manté a una temperatura constant entre 17 i 20-24 graus", ha explicat.Entre els aspectes més atractius del Congrés, demà divendres hi haurà quatre conferències magistrals i grups de treball que tractaran problemàtiques de primer ordre com l'urbanisme relacionat amb la fusta inspirat en el dels països nòrdics, l'eficiència energètica, les unions de la fusta amb un expert convidat que vindrà expressament des del Japó o la relació entre fusta i foc.Aquest dijous també es presenta la Plataforma de la fusta constructiva de Catalunya. Segons Salvador Ordóñez es tracta d'una iniciativa que parteix del mateix sector de la fusta i que aglutina constructors i fabricants, però també arquitectes i enginyers, amb l'objectiu de crear un corpus de coneixement i experiència per posar a l'abast de tots aquells que es vulguin iniciar en el món de la construcció amb fusta. L'objectiu també serà lluitar perquè dins el sector s'imposi la qualitat del producte.