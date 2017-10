Ferran Latorre, investit confrare del cava

16:19 Urkullu demana al govern espanyol que no apliqui l'article 155 perquè no s'ha declarat la independència. El lehendakari reclama a Puigdemont i a Rajoy que dialoguin "sense condicions ni humiliacions".

16:09 L'ex-primer ministre d'Itàlia i líder del partit Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, ha assegurat que ell no hauria enviat la Guàrdia Civil per impedir l'1-O. "És una crisi molt difícil que, crec, pot resoldre's amb el diàleg. Jo no hauria enviat la Guàrdia Civil als catalans per obstaculitzar el vot en el referèndum", ha declarat quan ha arribat a Brussel·les per participar en una reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia al Consell Europeu.

16:00 CRÒNICA El Govern es prepara per resistir un 155 amb una intervenció selectiva; per Joan Serra Carné i Oriol March. L'executiu preveu que l'Estat prengui mesures "quirúrgiques" que afectin competències claus de l'autogovern, des de l'estructura política i administrativa fins al comandament dels Mossos. "La Generalitat no desapareixerà", assenyalen al Govern en referència a una intervenció agressiva de l'autonomia que substitueixi alts càrrecs.

15:29 El Senat haurà de posposar el ple de l'article 155 fins a finals d'octubre. La decisió del consell de ministres de reunir-se aquest dissabte per iniciar la intervenció de l'autonomia de Catalunya obligarà a la càmara a endarrerir-lo fins al dia 30 o 31.

15:21 La Diputació de Girona demana la llibertat immediata de Sànchez i Cuixart, informa Xavier Borràs.

15:20 El primer ministre de Luxemburg creu que «Europa no pot ignorar la realitat» de Catalunya. Xavier Bettel espera que Rajoy parli del tema a la cimera dels líders europeus a Brussel·les.

15:21 L'ex president del govern espanyol José María Aznar adverteix que la reforma constitucional "no ha de ser el pagament a terminis al secessionisme català". En un acte a València, també ha alertat que està en joc el pacte del 1978 davant una posició a Catalunya on "el nacionalisme ho ha donat tot per trencat".

14:39 El Banc Sabadell estudia traslladar a Madrid la presidència i la secretaria general. El consell d'administració de l'entitat ja va aprovar el canvi de domicili social a Alacant arran dels efectes de l'1-O.

14:30 JxSí i la CUP no prendran cap decisió definitiva sobre la declaració d'independència fins que l'Estat no concreti el 155. Els dos grups parlamentaris s'han reunit al llarg del matí per discutir com fer efectiu el resultat del referèndum de l'1-O.

14:05 Carreguen contra Prodis Terrassa per defensar Sànchez i Cuixart: «Vergonyós que utilitzin discapacitats». La Fundació va sumar-se a l'aturada d'aquest dimarts al matí per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium.

14:04 Un centenar llarg de persones es concentren sota la pluja a Manresa contra l'aplicació de l'article 155. Part dels manifestants s'han dirigit fins les dependències de la policia espanyola i hi han fet una cassolada.

14:00 Els ministeris de Foment i Interior mantenen efectius de la Guàrdia Civil en aeroports, ports i altres infraestructures "crítiques".

14:00 El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, diu que l'AVE Madrid-Barcelona creix en viatgers per la fugida d'empreses a la capital espanyola.

13:54 L'alcalde de Dosrius veu una «coincidència remarcable» entre la seva denúncia i la citació de la Guàrdia Civil. Marc Bosch es mostra "estupefacte" davant la investigació per desobediència i subratlla que l'1-O va mantenir una "resistència pacífica".

13:52 El líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Segons fonts del partit, el socialista ha trobat en Juncker "el suport" de les institucions europees a la legalitat, però no han abordat l'aplicació de l'article 155.

13:33 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de França, Emmanuel Macron, tindran aquesta nit una reunió bilateral al marge de la cimera europea que se celebra a Brussel·les, durant la qual podran abordar la crisi política a Catalunya.

13:23 Joves de Societat Civil Catalana es reuneixen amb Ciutadans al Parlament.

Membres de SCC amb C's al Parlament. Foto: Sara González.

13:16 El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, descarta un «corralito» a Catalunya. De Guindos veu "raonable" que els bancs traslladessin les seus socials i diu que els que ho han fet tenen "entrades netes" de dipòsits.

12:55 El PNB avança que votaran en contra del 155 si el govern espanyol el porta al Senat. El portaveu al Congrés, Aitor Esteban, entén que Puigdemont respon que no hi va haver independència i reclama diàleg.

12:44 Josep Fèlix Ballesteros considera que aplicar el 155 és «el següent pas del fracàs del diàleg i la política». L'alcalde de Tarragona expressa que no s'hauria d'haver arribat a prendre aquesta mesura perquè no agrada a ningú. Informa Jonathan Oca.

12:44 Els socialistes eslovens creuen «fermament» que Eslovènia reconeixerà la independència de Catalunya. El secretari general Dejan Levanič diu que “els vertaders socialdemòcrates fan costat als catalans”.

12:36 El líder del PSC, Miquel Iceta, afirma que Carles Puigdemont ha reconegut en la seva carta al govern espanyol que no va fer una declaració unilateral d'independència (DUI) en el Parlament el 10 d'octubre, però lamenta la seva "amenaça" de proclamar-la. En la seva opinió, aquesta actitud "fa inevitable que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució".

12:32 Fachin recorda que el seu programa recull el procés constituent i que aquest pot ser el seu "punt de trobada" amb els independentistes.

12:29 Fachin: "No som partidaris de la declaració d'independència, però estenem la mà per buscar la manera d'evidenciar un front democràtic”.

12:27 El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, lamenta la "incomprensió lectora" del govern espanyol i l'insta a acceptar el diàleg que ofereix Puigdemont.

12:27 La prima de risc puja i la borsa baixa després de l'anunci de l'aplicació del 155. La diferència del bo espanyol a 10 anys amb el seu equivalent alemany ja supera els 120 punts.

12:21 El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, considera que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució fa "quasi impossible" el diàleg. "Si el que es vol es que la societat catalana s'humiliï i es rendeixi això no és acceptable, continuar amb la línia del càstig no és el que toca", ha manifestat.

12:06 PSOE i Ciutadans tanquen files amb Rajoy per aplicar el 155, per Pep Martí. Els socialistes es posen al costat del govern espanyol perquè es tracta d'una "qüestió d'Estat". El líder de Ciutadans exigeix a la Moncloa que garanteixi unes "eleccions lliures" a Catalunya.

12:02 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil irromp a la Comissaria Regional de Mossos a Lleida per buscar documents sobre l'1-O, informa Àlvar Llobet. Una comitiva judicial s'ha personat a la caserna aquest dijous al matí.

12:05 El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que recórrer a l'article 155 és "posar més llenya al foc". En la seva opinió, "l'aplicació de l'article 155 després que no hi hagi hagut declaració d'independència conduirà a una situació d'involució democràtica".

11:56 Diverses personalitats de Mèxic reclamen la llibertat de Cuixart i Sànchez. El manifest de la Fundació per a la Democràcia defensa el dret a decidir del poble català.

11:56 El suport del PSOE a l'aplicació del 155 posa en escac Jordi Ballart. L’alcalde de Terrassa ha estat la veu pública més contundent i va assegurar que plegaria per "ètica" si els socialistes avalaven la intervenció de l'autonomia catalana. Informa Sergi Ambudio.

11:51 Tardà recorda que al Parlament hi ha una majoria «legal i legítima» per declarar la independència. En Comú Podem titlla d'«irresponsabilitat brutal» que el gov6ern espanyol activi el 155.

11:47 El portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha demanat Carles Puigdemont i a Mariano Rajoy que deixin de "jugar al gat i al gos". "Prou de jugar a 'com pitjor, millor'", ha ressaltat amb una piulada. Coscubiela té així un to diferent del que ha mantingut el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, el qual ha criticat només al govern espanyol.

1Oct no va ser un referèndum vinculant i per tant no existeix cap mandat per proclamar la DUI. Ni 155 ni DIU. Prou de jugar al gat i el gos — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 d’octubre de 2017 La DUI es pot proclamar, però no aplicar. Del 155 es sap com s'entra però no com es surt. Prou de jugar a "quant pitjor, millor". — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 d’octubre de 2017

11:37 El CDR Terrassa torna a mobilitzar l'independentisme per una nova manifestació aquesta tarda. El Comitè convoca la ciutadania aquest dijous, a les 20h, davant l'Ajuntament de Terrassa.

11:25 Denuncien quatre guàrdies civils per arrencar senyeres i estelades de l'Ajuntament i cases particulars d'Espoll. Els Mossos d'Esquadra han aturat la furgoneta on anaven a quarts d'una de matinada després de rebre l'avís d'un veí.

11:13 Rivera diu que «serà graciós veure la Guàrdia Civil posant urnes als col·legis». El líder de Ciutadans exigeix a Mariano Rajoy que garanteixi unes "eleccions lliures" a Catalunya.

11:13 La Guàrdia Civil fotografia les estelades dels edificis d'un municipi d'Osona. Acció de l'institut armat a Sant Quirze de Besora.