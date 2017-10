Roda de Ter acull una nova edició del Correllengua aquest cap de setmana

11:47

El portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha demanat Carles Puigdemont i a Mariano Rajoy que deixin de "jugar al gat i al gos". "Prou de jugar a 'com pitjor, millor'", ha ressaltat amb una piulada. Coscubiela té així un to diferent del que ha mantingut el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, el qual ha criticat només al govern espanyol.

1Oct no va ser un referèndum vinculant i per tant no existeix cap mandat per proclamar la DUI. Ni 155 ni DIU. Prou de jugar al gat i el gos — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 d’octubre de 2017 La DUI es pot proclamar, però no aplicar. Del 155 es sap com s'entra però no com es surt. Prou de jugar a "quant pitjor, millor". — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 19 d’octubre de 2017