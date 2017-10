La Fira de la Castanya de Viladrau incorporarà un nou espai on els més menuts aprendran a torrar castanyes

Des de fa 23 anys, Viladrau celebra la Fira de la Castanya amb l'objectiu d'atraure visitants a una festa que combina natura, cultura, tradició i la recuperació d'un producte de la terra que es cull als boscos veïns del Montseny. L'alcaldessa del municipi, Margalida Feliu, ha explicat a l'ACN que la peculiaritat de la castanya de Viladrau és el seu "bon gust", que ve donat pel fet que són fruits més petits i, per tant, un contingut més reduït de la quantitat d'aigua. Entre les novetats d'enguany destaquen dues propostes.D'una banda, un nou espai per a famílies, amb activitats pels més petits com per exemple aprendre a torrar castanyes. Una altra de les novetats és que a partir d'aquest divendres s'engega una campanya gastronòmica de la castanya – de la mà també del Consell Comarcal- que involucra els restauradors de Viladrau però també els restaurants del col·lectiu Osona Cuina perquè durant un mes elaborin plats elaborats amb la castanya de Viladrau i els puguin oferir als seus clients. La fira arrenca aquest divendres 27 d'octubre i s'allargarà tot el cap de setmana.L'alcaldessa de Viladrau, Margalida Feliu, ha explicat que enguany la fira comptarà amb 70 expositors, una xifra que s'ha consolidat en les darreres edicions. Des de l'organització s'opina que aquesta xifra és òptima per mantenir "la qualitat i la quantitat" dels expositors que la fira de Viladrau pot acollir. Com sempre, es podran trobar tot tipus de productes relacionats amb el món de la castanya, "però sobretot serà una fira feta per la gent de Viladrau", ha ressaltat la batllessa.Entre les activitats, destaquen La Càlifa del Cavaller d'Espinzella (dissabte 28 a les 18h), que és un espectacle de carrer tradicional de Viladrau i que acaba amb el ball de Torra-la bé a la Plaça Major, o el tast gastronòmic de diumenge al migdia, on el públic pot degustar tapes - com senglar amb castanyes, estofat de vedella amb castanyes o flam de castanya- a un preu de 2 euros cadascuna.Des de fa uns anys, la fira s'ha adonat que el públic familiar se sent "còmode" amb la Fira de la Castanya de Viladrau, ha explicat Feliu. De fet, cada vegada és més nombrós i per això s'ha decidit dedicar-los un espai específic on nens i nenes, acompanyats dels seus pares, podran aprendre a torrar castanyes, assistir a espectacles pensats per a ells relacionats amb les castanyes o els bandolers i realitzar activitats diverses al llarg de tot el dia.Divendres dia 27 d'octubre a les 8 del vespre hi haurà el lliurament de guardons. Enguany la Castanya de Plata serà pel cos dels Mossos d'Esquadra, mentre que el Pelló de Plata es lliurarà a Òscar Camps per la seva tasca com a president de l'ONG Proactiva Open Arms.Les castanyes que es vendran a la fira, tant les que es couran com les que són crues, seran íntegrament del Montseny. Viladrau espera rebre més de 20.000 visitants durant tot el cap de setmana.

Consulta tota la programació