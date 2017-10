El projecte de reurbanització de l'Eixample Morató preveu renovar el paviment, l'arbrat i les lluminàries

Les obres provocaran canvis en la mobilitat, com en el cas del carrer del Bisbe Casadevall que canviarà el sentit. Foto: Adrià Costa



Durant la reunió amb els veïns. Foto: Aj. de Vic

L' Ajuntament de Vic va presentar aquest dimarts el projecte de reurbanització de l'Eixample Morató en una reunió amb veïns i comerciants. Les accions consisteixen a renovar el paviment els carrers, plantar arbrat i instal·lar noves lluminàries a les façanes.El projecte, molt semblant al carrer de Manlleu, està previst que s'iniciï a principis del 2018. Les obres, que afectaran els carrers del Trinquet i de Sant Fidel, el primer tram del carrer de Sant Antoni i els dos trams del carrer de Sant Sebastià, duraran aproximadament un any i tenen un pressupost de 939.343,32 euros. Comerciants d’aquesta zona van ser molt crítics en la conversió de la zona en unaTal com explica l'Ajuntament en una nota, hi haurà dos tipus de carrers que tindran diferent pavimentació en funció de la seva amplada. Així doncs, els carrers amb una amplada superior, com és el cas dels carrers de Sant Fidel i de Sant Antoni i el primer tram del carrer de Sant Sebastià tindran un paviment de pedra irregular a les zones properes als edificis i un paviment regular central per a l'espai preferent de circulació dels vehicles, així com d'arbrat amb escocells. La tipologia de la pedra serà la mateixa que la del carrer de Manlleu.Per la seva banda, els carrers del Trinquet i el segon tram del de Sant Sebastià tindran un únic paviment de pedra irregular continu per a tot el carrer. Pel que fa a les cruïlles, la part central estarà ocupada pel paviment de pedra irregular, de manera que no hi haurà continuïtat en els paviments específics de vehicles a les cruïlles per reforçar el caràcter de prioritat invertida de l'Eixample Morató. A més, desapareixeran les zones d'estacionament i de càrrega i descàrrega marcats a terra, tal com ha succeït amb el carrer de Manlleu.L'Ajuntament de Vic ja ha iniciat el procés per canviar les lluminàries de façana a partir del mes de gener, pressupostats en 70.000 euros. El mobiliari urbà que s'instal·larà a l'Eixample Morató serà del mateix tipus que hi ha actualment al carrer de Manlleu i que també es deixarà el carrer preparat amb unes canalitzacions subterrànies per un futur desplegament de cablejat de fibra òptica municipal.A causa de les obres es faran modificacions a nivell de mobilitat per poder accedir a la zona. Es farà un canvi de sentit del carrer del Bisbe Casadevall, que passarà a ser d'entrada des de la Rambla del Passeig; es prohibirà la circulació pel carrer de la Gelada—excepte per a veïns—; i només es podrà girar a la dreta des del carrer de la Misericòrdia cap al carrer de Jaume I El Conqueridor.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, juntament amb la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, el cap de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Vic, Ramon Roquer, i la tècnica de Mobilitat, Lourdes Rota, van ser els encarregats de presentar el nou projecte a veïns i comerciants. Aquest es pot consultar a les dependències municipals de Casa Masferrer fins a mitjans de la setmana que ve perquè la ciutadania pugui realitzar els seus suggeriments abans de l'inici del procés de licitació de l'obra.