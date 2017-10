La Guàrdia Civil fotografia les estelades dels edificis de Sant Quirze de Besora

11:11 En Comú Podem considera que és una "irresponsabilitat brutal" que el govern espanyol apliqui el 155 quan "no s'ha produït una declaració d'independència"

11:06 El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, demana a Mariano Rajoy que "deixi el 155 en stand by" i l'insta a seure a parlar amb Carles Puigdemont. Diu que Puigdemont ha "ratificat la voluntat de dialogar" a la seva carta i considera que és "una llàstima" que l'Estat "perdi una oportunitat" per negociar.

10:52 Íñigo Méndez de Vigo es queixa de la "flagrant violació de la Constitució i l'Estatut" durant els plens del Parlament del 6 i 7 de setembre, i fa "responsables únics" a la Generalitat de l'aplicació del 155.

10:49 Íñigo Méndez de Vigo s'ha limitat a afegir alguns detalls al comunicat que ja havia emès el govern espanyol en una compareixença sense preguntes.

10:46 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, afirma que Carles Puigdemont no ha atès el requeriment de Mariano Rajoy, i que aplicaran el 155 per "protegir l'interès general dels espanyols i els catalans, i restaurar l'ordre constitucional a la comunitat autònoma".

10:45 El líder de Ciutadans, Albert Rivera, afirma que Espanya "no va acceptar el xantatge del 23-F ni del terrorisme d'ETA", i afegeix: "No acceptarem el del senyor Puigdemont".

📡 @Albert_Rivera "España no aceptó el chantaje del 23F ni del terrorismo de ETA; no vamos a aceptar el del Sr.Puigdemont" #AmChamRivera pic.twitter.com/Ut0cSPIccE — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 19 d’octubre de 2017

10:39 El PSOE i el govern espanyol estan reunits per explorar com aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

10:26 ÚLTIMA HORA El govern espanyol celebrarà un consell de ministres extraordinari el dissabte al matí per activar l'article 155.

10:22 El líder del PP català, Xavier Garcia Albiol, critica que Carles Puigdemont "ha decidit provocar la voladura de l'autogovern de Catalunya", i adverteix del fet que el govern espanyol "està legitimitat per restablir-lo".

.@KRLS ha decidido provocar la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno de España está legitimado para restablecerlo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 d’octubre de 2017

10:19 La fins ara diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant expressa el seu acord amb la carta de Carles Puigdemont quan diu que el poble català va decidir la independència. Segons la "cupaire", la resta és "ramonetisme", en referència a l'expressió de fer la puta i la ramoneta.

"El pueblo de Cataluña (...) decidió la independència". Fins aquí d'acord. La resta: ramonetisme. #RepúblicaAra pic.twitter.com/GYhEsDiXDF — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 19 d’octubre de 2017

10:12 Tarragona torna a sortir al carrer aquest dijous per demanar l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. S'ha convocat una nova concentració davant de la subdelegació del govern espanyol, a les 19 h.

10:01 El govern espanyol farà una primera valoració de la carta de Carles Puigdemont a les 10.30 h a través del portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo.

09:59 ÚLTIMA HORA La Fiscalia no recorrerà la llibertat provisional del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Ministeri Fiscal considera suficients per ara les mesures cautelars que la jutge ha imposat al major dels Mossos.

09:54 ÚLTIMA HORA Puigdemont avisa per carta Rajoy que el Parlament votarà la independència si no dialoga. El president de la Generalitat respon a l'ultimàtum de la Moncloa i clarifica que el dimarts 10 d'octubre no es va declarar l'estat català.

09:31 La Guàrdia Civil cita a declarar l'alcalde de Dosrius, ferit durant l'1-O, per resistència «greu». Marc Bosch va haver de ser traslladat a l'hospital després de rebre diversos cops durant una càrrega policial a l'escola del poble.

09:27 La CUP ha cridat a concentrar-se aquest dijous a les 18.00 hores davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. "Parem la repressió! Sortim al carrer sense por a cridar 'República Ara', 'Llibertat Jordis'", expressa la formació amb una piulada.

Aturem la repressió! Sortim al carrer #sensepor a cridar #RepúblicaAra #LlibertatJordis pic.twitter.com/vnnQTmQdsL — CUP #Independència (@cupnacional) 19 d’octubre de 2017

09:18 El catedràtic d'economia de la Universitat de Barcelona (UB) i ex president del Cercle d'Economia, Antón Costas, recomana als consumidors i les famílies no retirar els dipòsits. En declaracions als Matins de TV3, Costas admet que li ha sorprès "la intensitat del moviment d'empreses" que han traslladat la seu social fora de Catalunya, i considera "inacceptables" les pressions a les empreses per fer-ho si venen de Madrid.

09:10 El Consell Comarcal del Gironès aprova una moció en contra de la violència i els empresonaments. En contra hi ha votat Ciutadans i el Partit Popular, mentre que el PSC s’hi ha abstingut.

08:48 El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, espera que, si s'acaba aplicant l'article 155 de la Constitució, la decisió no afecti l'organisme. "Em sorprendria molt a mi i a tota la ciutadania que es fes alguna restricció", ha remarcat a El Matí de Catalunya Ràdio el també ex president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

08:23 La sucursal a Barcelona de Zurich Insurance canvia el domicili a Madrid per motius de «seguretat jurídica», segons anuncia en un comunicat. El canvi no suposa variacions en el model de negoci o l'activitat actuals de Zurich Espanya, i els centres de treball actuals a Catalunya seguiran operant amb normalitat. La companyia té presència arreu de l'estat espanyol, amb centres de treball a ciutats com València, Sevilla, Bilbao, Saragossa, Madrid i Barcelona.

08:21 EFEMÈRIDE El dia que la selecció catalana de futbol va guanyar a l'espanyola, fa 70 anys. El 19 d'octubre de 1947 es va disputar un partit entre ambdues seleccions a l'estadi de Sarrià de Barcelona, amb victòria catalana per 3 a 1.

08:01 PORTADES L'aplicació de l'article 155 genera dubtes a la premsa espanyola. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:07 CRÒNICA Puigdemont i els partits afinen l'estratègia: declaració d'independència per respondre al 155; per Oriol March, Roger Tugas i Joan Serra Carné. El president garanteix al PDECAT que "posarà el play" i s'avança cap a un ple extraordinari en un termini de pocs dies. Membres del Govern consideren l'opció "menys dolenta" que hi hagi noves eleccions però ERC, Demòcrates i la CUP la rebutgen. Els partits preparen els quadres per la "fase resolutiva" si s'intervé l'autogovern.

07:06 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 19 d'octubre: l'epíleg autonòmic (i la resta de claus del dia). "El 155 constatarà la fallida d'un sistema, l'autonòmic, dissenyat per satisfer nacions com la catalana però que ràpidament es va desnaturalitzar. Múrcia o la Rioja tindran ara més competències", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes les estratègies dels partits, l'impacte econòmic del procés, l'abat de Poblet, la selecció catalana i Tamudo.

00:24 Un manifest denuncia «l'ofensiva» de l'Estat contra educació, cultura i llibertats a Catalunya. El text, impulsat per la Revista Mirall, està signat per un centenar de personalitats del món del periodisme, la política i la cultura.

22:50 Clam del Camp Nou per la llibertat de Sànchez i Cuixart. Partit plàcid del conjunt blaugrana, que aplana el camí cap als vuitens de final de la Lliga de Campions amb un 3-1 contra l'Olympiacos.

22:32 La Moncloa considera l'advertiment del PDECat un "xantatge inacceptable". El president de la Generalitat ha afirmat al consell nacional del partit que aixecarà la suspensió de la independència si s'aplica l'article 155.

21:59 Santi Vila acusa l'Estat d'alimentar un clima de «por i angoixa» que pot afectar l'economia. El conseller d'Empresa considera "inadmissible" el boicot del govern espanyol a la seguretat jurídica de Catalunya.

21:57 Així veu Pedro Sánchez el sobiranisme: "Reaccionari", "regressiu" i basat en "retallar drets". El líder del procés català afirma a Brussel·les que el procés català "és la materialització de l'antipolítica que s'està vivint en altres parts d'Europa, ja sigui a Hongria o a Polònia".



21:31 VÍDEO Una periodista de RAC1, agredida en una manifestació unionista a Barcelona. Un manifestant l'ha increpat i l'ha colpejat amb el pal d'una bandera espanyola. Unes 600 persones s'han concentrat a la Diagonal de Barcelona per reclamar la unitat d'Espanya.

21:28 Entrevista a Josep Soler: «El conflicte a Catalunya afectarà de ple l'economia espanyola». Pep Martí conversa amb el director general de l'Institut d'Estudis Financers, que afirma que el govern espanyol menteix quan diu que "una Catalunya independent seria inviable".

20:44 Puigdemont garanteix al PDECat que aixecarà la suspensió de la independència si Rajoy no dialoga. La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, li fa costat per aixecar la suspensió de la declaració d'independència "quan cregui oportú".

19:49 ANÀLISI Del paper d'Alemanya a l'impacte econòmic: la Unió Europea i el procés, en deu claus. Brussel·les manté una ambigüitat calculada davant del conflicte, entre un suport tebi a Rajoy i la preocupació per l'efecte de la crisi política en el creixement. Per Pep Martí.

19:38 L'exdirector general de la Unesco demana una reunió Catalunya-Espanya "sense condicions ni apriorismes". Federico Mayor Zaragoza demana "serenitat i altura de mires" per evitar conseqüències "greus".



19:28 Comín no veu "contradiccions" entre que Barcelona sigui "la capital de la República" i la seu de l'Agència Europea del Medicament. El conseller de Salut assegura que la candidatura catalana "és la millor".

19:06 VÍDEO Albiol aprofita els talls a la Diagonal per carregar contra Puigdemont. El líder del Partit Popular a Catalunya ha penjat un vídeo al seu Twitter gravat al peu de l'avinguda en què critica les conseqüències de la "gran" manifestació d'ahir.



19:04 Amnistia Internacional considera excessius els càrrecs de sedició contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i demana suspendre la presó provisional. "Demanem a les autoritats que retirin els càrrecs de sedició presentats contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i que posin fi immediatament a la seva presó provisional", ha dit Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya.



18:41 Rajoy i Rivera es reuneixen durant més d'una hora per tractar l'aplicació del 155. El líder de Cs es desplaça a la Moncloa i insisteix al president espanyol que convoqui eleccions.



18:14 Citen a declarar un digital català per la publicitat institucional del referèndum. Joan Puig, de Directe.cat, ha de comparèixer divendres en qualitat de testimoni a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia, de Barcelona.

18:14 ÚLTIMA HORA Restablerta la circulació a l'Avinguda Diagonal de Barcelona en sentit Llobregat. També es pot circular per totes les vies transversals, excepte el Passeig de Gràcia, i falta per obrir la via en sentit Besos.

18:04 La comissió de reforma constitucional del PSOE s'estavella per la repressió de l'Estat. Units Podem deixa en suspens la participació arran del 155 o la declaració d'independència, el PDECat no hi serà si se suspèn l'autonomia, ERC ja va avançar que no hi participaria i C's creu que serà un fracàs.

17:43 Filtren la declaració de Trapero a l'Audiència Nacional: "La Guàrdia Civil no volia marxar sense els cotxes". El major dels Mossos va transmetre a la jutge que va advertir la benemèrita que desallotjar els manifestants del 20-S provocaria un problema d'ordre públic.

17:43 La crida de Mònica Terribas a informar dels moviments de la Guàrdia Civil no vulnera la normativa. Agents del cos van denunciar el programa i un reduït grup d'ultres es va manifestar davant dels estudis de Catalunya Ràdio per protestar contra la petició de la presentadora del programa, que ha estat avalada pel CAC.