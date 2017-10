Els treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet convoquen una vaga pel 25 d'octubre

250 treballadors/es han votat a favor d’anar a la #vaga per protestar per les condicions laborals a l’escorxador de Santa Eugènia de Berga pic.twitter.com/9g18ESEV7O — COS Països Catalans (@COSnacional) 17 d’octubre de 2017

L'assemblea de treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet , a Santa Eugènia de Berga, han convocat una vaga pel proper 25 d'octubre. Aquest dimarts, gairebé 250 treballadors van votar a favor d'anar a la vaga per protestar, entre altres coses, per una retribució marcada pel conveni de càrnies, més seguretat en el treball, que no hi hagi retard en els pagaments, que tinguin garantit el dret d'atur, que no hi hagi discriminació d'origen i de sexes entre els treballadors, etc. En definitiva, "diferents punts elementals que qualsevol treballador té", explica Antoni Iborra, advocat de Càrnies en lluita En declaracions a Osona.com, Iborra creu que serà un "èxit de vaga" i en cas que no hi hagi acord, "es preveuen noves aturades", el proper 13 i 14 de novembre. La vaga es produeix després "d'accidents continuats" i una problemàtica per falta de drets. "Els treballadors n'estan molt farts", explica l'advocat. Precisament, aquest dilluns els treballadors van fer una protesta espontània que va afectar la producció. L'endemà dimarts, l'empresa no va deixar entrar a treballar el torn de la tarda, al·legant que no hi havia feina.Els gairebé 200 membres de l'assemblea de Le Porc Gourmet són els representants del voltant d'un miler de treballadors de l'escorxador. Aquests treballen per les empreses subcontractades Clavial i TAIC, considerades per diferents sindicats i Càrnies en Lluita com a falses cooperatives.