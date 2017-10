Comencen les obres de remodelació de la carretera BV-5229 a Sant Vicenç de Torelló

18:14 Citen a declarar un digital català per la publicitat institucional del referèndum. Joan Puig, de Directe.cat, ha de comparèixer divendres en qualitat de testimoni a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia, de Barcelona.

18:14 ÚLTIMA HORA Restablerta la circulació a l'Avinguda Diagonal de Barcelona en sentit Llobregat. També es pot circular per totes les vies transversals, excepte el Passeig de Gràcia, i falta per obrir la via en sentit Besos.

18:04 La comissió de reforma constitucional del PSOE s'estavella per la repressió de l'Estat. Units Podem deixa en suspens la participació arran del 155 o la declaració d'independència, el PDECat no hi serà si se suspèn l'autonomia, ERC ja va avançar que no hi participaria i C's creu que serà un fracàs.

17:43 Filtren la declaració de Trapero a l'Audiència Nacional: "La Guàrdia Civil no volia marxar sense els cotxes". El major dels Mossos va transmetre a la jutge que va advertir la benemèrita que desallotjar els manifestants del 20-S provocaria un problema d'ordre públic.

17:43 La crida de Mònica Terribas a informar dels moviments de la Guàrdia Civil no vulnera la normativa. Agents del cos van denunciar el programa i un reduït grup d'ultres es va manifestar davant dels estudis de Catalunya Ràdio per protestar contra la petició de la presentadora del programa, que ha estat avalada pel CAC.



17:23 Eurodiputats reclamen debatre sobre l'empresonament de Sànchez i Cuixart al Parlament Europeu. La decisió es prendrà en una reunió dijous i depèn del suport del grup socialdemòcrata.

16:44 El xoc amb Catalunya pot fer que l'economia espanyola creixi 13.000 milions menys del previst. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal confirma, com va avançar Montoro, que la persistència sobre la "incertesa" pot tenir un impacte negatiu d'entre 0,4 i 1,2 punts percentuals en el PIB del 2018.

16:58 L'empresonament de Sànchez i Cuixart erosiona el relat del PSC; ho explica Sara González. Dirigents socialistes manifesten la seva incomoditat amb un discurs del PSOE que consideren massa ancorat a l'estratègia de Rajoy. L'escalada repressiva del govern espanyol ha motivat que alcaldes del PSC s'hagin pronunciat al marge de les consignes de la direcció d'Iceta.

16:43 VÍDEO Nicolás Maduro, a Évole: "Vigila Jordi, a Espanya empresonen els Jordis". El president de Veneçuela convida el periodista a anar "quan vulgui a Caracas" i critica l'empresonament dels dirigents de l'ANC i Òmnium.

16:07 El PSC demana a Comín que expliqui com afecta el procés independentista a la candidatura de Barcelona com a seu de l'AEM. “No ens podem permetre, per culpa de la incertesa política, perdre una oportunitat com aquesta", ha alertat Assumpta Escarp.

16:07 El Tribunal de Comptes resoldrà dijous la pròrroga demanada per Mas pel 9-N. L’expresident i els exconsellers ja ha abonat 2,2 milions i han demanat més temps per ingressar els tres milions restants.

15:54 Òmnium Cultural deixarà buit el seient de la llotja ofert pel FC Barcelona per denunciar "la manca de llibertat" de Jordi Cuixart. Òmnium ha declinat l'oferiment, tot i que ha publicat un tuit on agraeix el gest del club blaugrana.

15:49 Jordi Sànchez demana el canvi de cel·la després de ser increpat per diversos reclusos de la presó de Soto del Real. Els presos van cridar “Viva España” mentre el dirigent sobiranista es dirigia al menjador.

14:31 L'Ajuntament de Barcelona preveu reobrir l'avinguda Diagonal a la tarda un cop retirada la cera de les espelmes que es van encendre aquest dimarts en la concentració en suport a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Òmnium lamenta els problemes de mobilitat, el PP demana dimissions i C's es queixa del "descontrol municipal"

14:22 La Guàrdia Civil demana suport econòmic per telèfon als catalans. L'Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) busca finançament entre la ciutadania catalana.

14:21 ÚLTIMA HORA L'Audiència Nacional demana la identificació dels mossos que van actuar l'1-O. El tribunal sol·licita al cos que detalli l'actuació dels agents col·legi per col·legi.

14:20 El Síndic denuncia que l'empresonament de Sànchez i Cuixart vulnera drets fonamentals. Rafael Ribó recorda que una sentència del Tribunal Constitucional avala les entitats o partits que defensen idearis independentistes, encara que pretenguin alterar l'ordre constitucional.

14:14 L'abraçada de l'os de l'Estat a Tusk: premiat a Oviedo en paral·lel a l'amenaça del 155; per Joan Serra Carné. El president del Consell Europeu, al costat de Jean Claude Juncker i Antonio Tajani, recollirà divendres en nom de la Unió Europea el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia. Rajoy coincidirà amb Tusk a la reunió del Consell Europeu abans de la distinció a les institucions comunitàries, i també té programats contactes amb Juncker i Tajani.

13:34 Ajornat el Congrés de Drets Humans de l'Advocacia Catalana per «la situació política i social» de Catalunya. Els organitzadors justifiquen la decisió perquè, en l'actualitat, els drets fonamentals són motiu de "viva polèmica". S'havia de celebrar a Terrassa entre aquest dijous i divendres.

13:22 Entitats contràries a la independència convoquen una concentració a les 20.00h a Barcelona sota el lema "Prou Puigdemont! Prou Junqueras!".

12:48 Joan Josep Omella, que a principis d'octubre va mantenir contactes amb Mariano Rajoy i Oriol Junqueras per explorar una possible mediació entre els governs espanyol i català, s'ha limitat a afirmar: "Sentim la preocupació que sent tota la població i resem".

12:48 El cost de reprimir l'independentisme: el desplegament de la policia espanyola supera els 34 milions. L'allotjament dels agents en vaixells i hotels suposa la major part de la despesa juntament amb les dietes pel desplaçament fins al 28 d'octubre.

12:48 L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, evita referir-se a la tensió política sobre Catalunya durant la presentació de la memòria de Càritas del 2016. "Avui no toca", ha etzibat quan li han preguntat els periodistes.

12:29 VÍDEO Gabilondo: "Fi de trajecte". “S'imaginen una comunitat autònoma intervinguda i una república independent alhora?”, es pregunta el periodista.

12:03 L'oferta de rendició de Moncloa: que Puigdemont convoqui eleccions per frenar el 155. Aquesta via s'obre quan queden poques hores perquè el president català contesti l'ultimàtum de Rajoy.

11:43 Hisenda preveu substituir Junqueras per un perfil tècnic si aplica el 155. El Ministeri creu que encara pot incrementar el control sobre els comptes catalans.

11:42 Iceta nega que Sànchez i Cuixart siguin presos polítics. El primer secretari del PSC creu que la presó preventiva és "desproporcionada" i considera que no van cometre un delicte de sedició.

11:29 Romeva demana a Europa que s'impliqui en la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat. El conseller d'Afers Exteriors denuncia a Brussel·les la negativa "irresponsable" del govern espanyol: "Negar la realitat i confrontar-la amb violència no genera solucions".

09:49 Els diputats de Podem, PDECat i ERC mostren al Congrés cartells per a l'alliberament dels "presos polítics" en solidaritat amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha reclamat que els baixin. "Aquí no es fa espectacle", afirma.

09:39 L'Ajuntament de Barcelona confirma dues denúncies contra la policia espanyola per abusos sexuals l'1-O. L'alcaldessa Ada Colau ja va criticar-ho fa uns dies i el Ministeri d'Interior va dir que la portaria a la Fiscalia per injúries i calúmnies.

09:31 Santamaría demana igualtat davant la llei i defensa que el govern espanyol no té incidència davant la justícia.

09:28 "En nom de la nostra llibertat, els dic que defensarem cívicament i pacífica les nostres institucions, model social i democràcia", diu Tardà, tot reclamant "que parin màquines i triomfi el diàleg".

09:26 Torn per Tardà, que demana a Santamaría si acceptarien la proposta de Puigdemont de les converses amb caràcter bilateral. La vicepresidenta espanyola recorda que al Congrés ja hi ha bilateralitat, on "porta 13 anys com a diputat".

09:26 Albert Rivera mostra el seu suport al govern espanyol "per la Constitució i la defensa d'Espanya".

09:23 Sáenz de Santamaría desgrana les accions del 155 si Puigdemont demà no contesta al requeriment. "Del que es tracta és que els catalans i el conjunt dels espanyol puguin confiar en les institucions de Catalunya", explica.

09:22 Torn per a Albert Rivera, que també toca el tema català. "Demano que el govern recuperi l'autonomia de Catalunya". "Aplicar la Constitució ja no és una opció, és una obligació", afegeix, tot demanant l'aplicació del 155.

09:20 Rajoy: "Demano a Puigdemont que actuï amb sensatesa. I que respongui si ha declarat o no la independència de Catalunya".

09:18 Xuclà exigeix el cessament del ministre d'Exteriors per les declaracions sobre l'educació a Catalunya. "No s'atreveixin a tocar un sistema educatiu que ens ha educat en la llibertat", afegeix.

09:16 El diputat del PDECat, Jordi Xuclà, demana a Rajoy sobre els empresonats Sànchez i Cuixart. Rajoy: "El Parlament porta un mes tancat i els catalans no poden demanar a Puigdemont si ha declarat o no la independència".

09:15 Rajoy contesta Pablo Iglesias i li retreu el suposat finançament de Podem procedent d'Iran i Veneçuela.

09:12 Pablo Iglesias demana a Rajoy que tornin a la legalitat i a la llei, i "potser canviar de seu perquè no estigui finançada amb diner negre".

09:10 Torn per Podem, que demana explicacions pel cas Gürtel i les possibles donacions i finançament del PP.

09:07 El PSOE retreu al president espanyol que només s'hagin aprovat dues lleis des que governa. Rajoy repassa tota la feina feta pel PP.