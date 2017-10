Els primers premis ADNemprèn es reparteixen arreu de la Catalunya Central

Mas Vinyoles va ser l'escenari, dimarts a la tarda, de l'acte de lliurament dels premis ADNemprèn , impulsats per l'Ajuntament de Torelló; Mas Vinyoles Venture Factory; i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. En aquesta primera edició, a la qual han concorregut més de 30 candidats, s'ha premiat la trajectòria d'emprenedors sorgits a la Catalunya Central que siguin referents per a tothom qui aposta per l'emprenedoria. L'acte va comptar amb la intervenció de l'exconseller de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que va pronunciar una conferència titulada "Contribució de l'emprenedoria en el posicionament de Catalunya dins el context econòmic internacional".El jurat va concedir 8 premis en les 4 categories previstes. Tres dels primers premis -excepte l'honorífic- estan dotats amb 4.000 euros. Els accèssits s'enfilen a 500 euros. Els guardons es van repartir arreu de la Catalunya Central. Els principals van anar a parar al Moianès, la Garrotxa i el Bages. Osona ha tingut presència en els accèssits.El premi de la categoria ADN Starter-Ajuntament de Torelló, reconeix una persona o equip emprenedor amb una trajectòria emprenedora d'entre 5 i 10 anys. El premi va ser per Jordi Santacana, del Moianès, que és pilot, instructor de vol i emprenedor en el sector aeronàutic i un dels pioners de la tecnologia i la indústria dels drons a casa nostra. L'any 2000 va fundar Catuav, empresa de serveis basats en drons de tecnologia pròpia; i més endavant va crear el Barcelona Drone Center. En aquesta categoria, el primer accèssit va ser per a l'osonenc Josep Dosta Genís (ulleres de fusta Woodys Barcelona) i el segon per a Núria Sala i Daniel Sala, del Bages, per l'empresa de creativitat, disseny i comunicació E25.Pel que fa a la categoria ADN-Smartclean, reconeix una persona o equip emprenedor amb una trajectòria d'emprenedoria en el camp de les tecnologies netes (o cleantech) i les tecnologies intel·ligents (Smart tech). El premi va ser per a Francesc Comino de la Garrotxa i la seva trajectòria en l'aplicació de la domòtica per estalviar energia als habitatges. El darrer projecte d'aquest emprenedor és l'empresa Webatt que ven sistemes combinats de fotovoltaica, bateries intel·ligents i piles d'aigua per assolir habitatges amb un 79% d'autonomia energètica.El premi ADN-Transformer-La Caixa, que reconeix la reorientació cap a l'emprenedoria d'una persona a mitjana edat després d'una trajectòria professional. El guardó va ser per a Josep Sala Clos del Berguedà, enginyer industrial, que va estar al capdavant d'una empresa familiar de màquina-eina durant més de 35 anys i el 2011 va fundar l'empresa d'inserció social Portal del Berguedà SL. En aquest guardó també es va atorgar dos accèssits. El primer va ser per a Joan Salvans del Lluçanès (innovació en el sector tèxtil) i el segon accèssit va ser per a Enric Martori de Viladrau (amb una gamma de liquats de fruites i espècies naturals per als vermuts).El reconeixement d'una trajectòria, al BagesFinalment, es va lliurar el premi honorífic ADN-Gurú, que reconeix la trajectòria d'una persona emprenedora que pugui servir de referència per a noves generacions d'emprenedors. El guardó va ser per a Sebastià Catllar (Bages), que va reorientar el taller familiar de planxisteria i caldereria orientat a la maquinària tèxtil. Després de la crisi d'aquest sector, va emprendre un procés de diversificació en diferents activitats com el transport refrigerat, la mobilitat, el joc o el sector ferroviari.Els efectes del referèndum de l'1-O en l'economia catalanaD'altra banda, l'exconseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, durant el seu parlament, va posar en valor la innovació com l'eina que necessiten les empreses per millorar la seva competitivitat i va demanar que les polítiques públiques fomentin el pas del coneixement de les universitats a les empreses: "cal assegurar-se que el coneixement vessi de les universitats cap al sector empresarial, ja que ara hi ha una interacció imperfecta" entre aquests dos actors.A més, Mas-Colell també va fer referència a l'actual situació política i va assegurar que des del dia 1 d'octubre "Catalunya està associada a una zona problemàtica" i això afecta la seva economia. A banda, també va admetre que la fuga de seus empresarials de Catalunya és un fet que "no vam preveure" i va afirmar que responia a boicots exercits pel mercat però també pel govern espanyol. Davant d'aquest fet, Mas-Colell va recomanar a les empreses "diversificar el pes del mercat espanyol en el seu negoci".