El convent de Santa Clara de Vic, en venda per 4,8 milions

El jardí de Santa Clara està catalogat i forma part del Patrimoni del centre històric de Vic. Foto: Lançois Doval

L'empresa de gestió patrimonial Lançois Doval ha posat en venda per 4,8 milions el convent de Santa Clara de Vic. Aquest és l'antiga residència de les dominiques, que s'hi van estar del 1945 al 2008. És un edifici del nucli històric de la ciutat, construït al s. XVII. L'immoble, d'uns 2.900 metres quadrats, disposa d'una vintena d'habitacions i diferents espais com una sala d'actes per a un centenar de persones o un menjador per una seixantena de comensals.El jardí, amb una superfície de 1.600 metres quadrats, està catalogat i forma part del Patrimoni del centre històric de la ciutat. Des de la gestoria apunten que l'espai pot ser una fundació, una empresa, un hotel, un geriàtric o una residència per estudiants.L'associació catòlica Seminari del Poble de Déu va ser comprar l'edifici el 2008 i tenia la intenció de convertir el convent en un centre de pensament i espiritualitat. Tot i així, el passat abril l'entitat va ser suprimida canònicament per l'Arquebisbat. Això suposava, entre altres, la liquidació del seu patrimoni.