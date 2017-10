Quart dia de recerca de la dona amb Alzheimer desapareguda a Tona

Bombers, Mossos d'Esquadra i voluntaris continuen la recerca de la dona amb Alzheimer desapareguda aquest diumenge a Tona. Pietat Roure de 80 anys, i coneguda com a Conxita, va ser vista per darrer cop a la carretera que uneix la població amb Sant Miquel de Balenyà amb Tona i també s'apunta que hauria estat vista a Hostalets de Balenyà. Dues dotacions dels Mossos d'Esquadra han estat treballant durant tota la nit, i aquest dimecres s’hi ha afegit un helicòpter de rescat que sobrevola la zona.



La recerca va començar diumenge cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan la dona, que havà marxat de la residència de Tona on viu, ja no va tornar. En el moment de la desaparició anava amb uns pantalons negres, botines negres, camisa estampada de quadres blancs i negres, i ulleres. En cas que se la vegi, recomanen que es truqui de seguida al 112 o al 639394101.