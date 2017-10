Tavèrnoles organitza un acte de comiat a Pilar Cabot

Pilar Cabot. Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Tavèrnoles i veïns del municipi han organitzat per aquest dissabte, 21 d'octubre, un acte de comiat a Pilar Cabot i Vila. Tal com apunta la regidora de Cultura, Paquita Clarà, "vol donar l'oportunitat als seus veïns i amics per dir adéu a la Pilar d'una manera intima, propera i senzilla". L'acte començarà a les 5 de la tarda al Bosquet de la Pilar, hi participaran una bona colla d'amics i persones properes a la poetessa vinculats al poble de Tavèrnoles. Aquest espai està situat just davant de casa seva i on sovint li servia d'espai d'inspiració i enriquidor per passar-hi llargues estones.



La poetessa de Tavèrnoles va morir el passat 19 de maig. Nascuda a Vic el 27 de setembre de 1940, l'escriptora ha deixat una empremta a la comarca i Catalunya per la seva aportació al món cultural. A més de ser molt coneguda en el seu vessant cultural com a poetessa i escriptora també era molt coneguda per la seva llibreria Clam, un referent clau del món cultural i polític de la comarca d'Osona. Cabot també col·laborava en activitats del poble i per molts dels seus veïns, a més de ser una ambaixadora de Tavèrnoles.