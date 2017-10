Montesquiu prepara la Fira de la Nou amb un sopar-tastet com a principal novetat

Montesquiu acull el proper 20, 21 i 22 d'octubre una nova edició de la Fira de la Nou. La principal novetat de la sisena edició és el Sopar-tastet de Fira de divendres al vespre. Diversos establiments de Montesquiu i del Bisaura oferiran tapes amb la nou com a ingredient estrella, com raviolis de ceps amb crema de nous, torradetes d'hummus amb tapenade de nous, broquetes de salmó amb oli de nous o pollastre amb pasta i salsa de nous, mil fulles amb crema de Nous i xarrups de ratafia. Els tastets s'hauran d'intercanviar pels tiquets que es podran comprar a la mateixa sala.Però el sopar no serà l'única novetat d'enguany i és que la fira pròpiament dita, que se celebrarà el diumenge a partir de les 10 del matí, comptarà amb la presentació i venda del licor de vi de nous, de la Cooperativa 3 cadires. A més, es posaran a la venda més de 200 quilos de nous procedents del Bisaura i de l'Empordà. També hi haurà propostes per als més petits; la segona edició de Nouart, l'exposició col·lectiva d'artistes locals; l'exhibició de tall de fusta; o la cinquena trobada d'acordionistes.Les parades de nous i productes elaborats amb nous (formatge, pastissos, ratafia...) s'ubicaran, com cada any, a la Pèrgola. Al carrer de les escoles hi haurà parades d'altres productes, bàsicament alimentaris, i també un espai d'exposició i venda de vehicles d'ocasió.

