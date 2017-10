VÍDEO Vic canta un espectacular himne de Catalunya a favor de la llibertat de Cuixart i Sànchez

21:17 Els manifestants reunits a Barcelona canten "Els Segadors".

21:15 "Avui no parlem de full de ruta, ni de 155: avui parlem de democràcia i de llibertat", assegura Camil Ros, secretari general de la UGT. Segons Javier Pacheco, el seu homòleg de CCOO, el poble de Catalunya està "donant una lliçó" sobre com gestionar el conflicte polític.

21:13 Una cinquantena de persones s'han congregat a la Plaza del Sol de Madrid per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart.

21:12 Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM): "Després de les detencions, l'únic camí que hi ha és la independència".

21:13 300 persones es concentren, en silenci, a les portes de l'@AjSitges per demanar la llibertat de Sánchez i Cuixart pic.twitter.com/F78cdYLZdX — NacióSitges (@NacioSitges) October 17, 2017

21:06 Els congregats a Barcelona porten cinc minuts en silenci des que han acabat els parlaments de l'ANC i Òmnium Cultural. Només crits a favor de la independència i el cant de Què volen aquesta gent han irromput en la calma general.

21:07 CRÒNICA La plaça Major de Vic s'il·lumina per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart; per Carles Fiter.

21:05 "Per tot plegat, avui i aquí volem deixar clar que les mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que també són il·legals. Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. No demanem clemència. Exigim justícia", conclou el manifest entre els aplaudiments del públic.

21:05 Més de 1.000 persones omplen Olot per la llibertat dels presos i per la república; crònica de Xavier Borràs.

21:04 "Som un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. Encara no han entès que això no va de noms propis. Aquest procés neix del poble i així seguirà sent. El mandat democràtic de l'1 d'octubre és inepel·lable i més vigent que mai", llegeix Sílvia Bel davant de les 200.000 persones congregades.

21:04 "L'objectiu final és desactivar les entitats sobiranistes, que representen més de 100.000 socis, i així justificar una repressió indiscriminada contra tota la societat civil", recalca el document de les entitats.

21:03 "No ens cansarem de dir-ho. Les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sànchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots", assegura el manifest.

21:02 L'actriu Sílvia Bel llegeix el manifest de la concentració: "L'Estat espanyol ha tornat a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament és un gran error, que posa en risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978".

21:00 Segons la Guàrdia Civil, 200.000 persones s'han congregat aquest dimarts a la Diagonal de Barcelona per reclamar la llibertat de Sànchez i de Cuixart.

20:57 El portaveu d'Òmnium: "Ni tan sols el franquisme va tenir la barra de tancar el president de l'entitat a la presó". "Hem de sortir al carrer per defensar la democràcia i el que vam decidir l'1-O. Això ningú ens ho podrà prohibir mai", recalca.

20:56 Prop de 5.000 persones exigeixen la llibertat de Cuixart i Sànchez a Tarragona. Des de la plaça Imperial Tarraco s'ha demanat al Govern que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. Per Jonathan Oca.

20:56 "Estem fotuts però determinats. La revolució democràtica que vam començar al carrer acabarà també al carrer", assegura Mauri. "Han tancat a la presó dues veus de diàleg, pau i democràcia", destaca.

20:55 Mauri: "Som aquí per demanar l'alliberament dels presidents d'Òmnium i de l'ANC. Mentre els Jordis siguin a la presó, qualsevol dels que som aquí pujarem dalt de l'escenari".

20:53 Alcoberro diu que, per cada "represaliat", s'aixecaran "cinc veus més" a favor de la democràcia i de la República. Li agafa el relleu Marcel Mauri, d'Òmnium Cultural.

20:51 "Per moltes persones que ens empresonin, sempre tindrem relleu. Tenim una magnífica pedrera, que és el poble de Catalunya", insisteix Alcoberro, interromput constantment per crits d'independència i de "no tinc por".

20:50 "L'empresonament és una peça més de la deriva antidemocràtica del govern espanyol", lamenta el vicepresident de l'ANC. Avisa que no admetran que es segueixin conculcant drets com el de reunió o el d'associació.

20:49 El vicepresident de l'ANC sosté que Sànchez i Cuixart són presos polítics i "hostatges del regne d'Espanya".

20:48 Alcoberro: "Poden passar quatre anys a la presó sense que s'hagi produït el judici. Si algú dubtava, queda clar que el poder judicial del regne d'Espanya no és independent ni imparcial".

20:47 "Estan forts i segurs, tenen el coratge i la moral elevada. Disposats a continuar la lluita des de la presó", assegura Alcoberro.

20:43 El secretariat de l'ANC i la junta d'Òmnium Cultural ja són a l'escenari. Agustí Alcoberro, vicepresident de l'Assemblea, transmet "l'escalf" de Sànchez i Cuixart als manifestants, que criden: "Llibertat, llibertat!".

20:42 VÍDEO «Els Segadors» ressona a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics https://t.co/Mm8IWwHA1D pic.twitter.com/9zVTuVMWkj — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:37 Demanen al secretariat de l'ANC i la junta d'Òmnium Cultural que pugin a l'escenari organitzat a la confluència entre la Diagonal i el Passeig de Gràcia.

20:40 VÍDEO Milers de persones concentrades a Sabadell per exigir la llibertat de @jordisanchez i @jcuixart https://t.co/YH2XRehakh pic.twitter.com/kIHv6jweY6 — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:30 La presidenta del Parlament, que acumula tres querelles, confia que el govern espanyol "no permetrà cap error més d'aquesta magnitud". Demana que les mobilitzacions siguin "serenes i pacífiques, sense caure en provocacions".



20:21 Carme Forcadell, presidenta del Parlament: "No ens aturarem fins que els Jordis estiguin a casa. No esteu sols".

20:17 "No esteu sols", afegeixen els ciutadans congregats a Barcelona.

20:17 Prop de 5.000 persones demanen llibertat per a @jcuixart i @jordisanchezp des de l'Imperial Tarraco de Tarragona https://t.co/jEdvflu6nD pic.twitter.com/OLdKCE0G0R — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:12 "Llibertat detinguts", criden els manifestants.

20:16 EN DIRECTE La plaça de l'Ajuntament de Ripoll també s'omple en solidaritat amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/I1bZUK8ZFm — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:09 VÍDEO La plaça Major de Vic també s'il·lumina amb un mar d'espelmes en solidaritat amb Sànchez i Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/91eIA6RVbh — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:05 Els manifestants criden "presos polítics llibertat", i en veure l’helicòpter de la policia espanyola protesten: "Fora les forces d'ocupació".

20:04 Elisenda Alamany, coordinadora de comunicació de Catalunya en Comú: "Sense llibertat no hi ha diàleg. La sobirania de Catalunya no es toca. Ens trobaran totes les forces sobiranistes defensant l'autogovern".

20:03 Marta Rovira, secretària general d'ERC i portaveu parlamentària de Junts pel Sí: "Nosaltres estenem la mà al diàleg, però patim persecució política. Només ens queda un camí: hem de construir la República catalana lliure i digna".

20:02 Unes 1.500 persones a Terrassa quan tot just comença la concentració. Cassolada intensa i moltes espelmes https://t.co/6ow5QyIjQX pic.twitter.com/1Ar6fU1Qdr — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:02 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, titlla de "vergonya" l'empresonament de Cuixart i Sànchez i aposta per seguir oferint diàleg al govern espanyol malgrat reconèixer que ha quedat "tocat".

20:02 A Sabadell, ciutadans van recollint i encenent les seves espelmes. Tot a punt per començar la mobilització https://t.co/EqR7inttM5 pic.twitter.com/W1pZHWG3bv — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

19:57 VÍDEO Primer suport multitudinari del carrer a la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/K5Qy9gdxJL — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017