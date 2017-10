VÍDEO El punyent discurs dels advocats de Vic contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez

Els advocats de Vic també s'han mobilitzat aquest migdia per protestar per l' empresonament dels presidents d'Òmnium i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez . Membres del col·legi d'advocats, funcionaris del jutjat, procuradors... s'han concentrat als jutjats de Vic per llegir un manifest per demanar la llibertat dels detinguts. En el punyent text, que ha llegit un dels seus portaveus, César Lagonigro, s'ha criticat la falta de separació de poders i la utilització política de l'administració de justícia "més pròpia d'una dictadura que d'un estat membre de la Unió Europa".El portaveu ha remarcat que els detinguts no estan sols. "Heu de saber que teniu tot un país que us fa costat i que no defallirà fins a aconseguir la vostra llibertat", ha sentenciat. Els advocats de la capital osonenca han estat molt actius en la defensa del referèndum de l'1 d'octubre. De fet aquest dia, van organitzar-se en comissió per garantir que no es vulneressin els dies del referèndum.