Més de 250 treballadors del grup Bon Preu aturen l'activitat com a protesta per la presó de Sànchez i Cuixart

15:38 Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fan una crida a la «serenitat» i la «calma» des de la presó. "Que la gent es mobilitzi si ho vol fer amb civisme, tranquil·litat, pacíficament com sempre ho ha fet Òmnium i l'ANC", demanen a través dels seus advocats. Les defenses presentaran un recurs en els pròxims dies on impugnaran la competència de la jutgessa.



15:22 Una vintena d'eurodiputats denuncien l'empresonament de Sànchez i Cuixart al Parlament Europeu. Parlamentaris de diferents països i grups polítics llueixen cartells reclamant l'alliberament dels dos líders.

15:13 Acció de protesta de Sopa de Cabra: cancel·lada la roda de premsa de presentació de "La nit dels Sopa" per les detencions de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

14:56 El Consell Comarcal del Vallès Occidental rebutja «frontalment» les detencions de Cuixart i Sànchez, informa Sergi Ambudio. L'equip de govern i els consorcis de Residus i Turisme s'han sumat a l'aturada d'aquest dimarts al migdia. Qualifiquen de "despropòsit" que s'acusi de sedició als responsables de les mobilitzacions "cíviques" dels darrers anys.

14:48 Les vuit «il·legalitats» que ha comès l'Estat amb la repressió de l'1-O. El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, insisteix que el cas català és "ara menys que mai" un afer intern i reclama a Europa que en prengui nota. Assegura que hi ha una demanda exterior creixent per tal que es dialogui.

13:55 Puigdemont oferirà dijous una última oportunitat de «diàleg sense condicions» a Rajoy; informa Oriol March. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, crida a la mobilització davant la detenció de Sànchez i Cuixart, a qui defineix com a "presos polítics".

13:35 EN DIRECTE El conseller de la Presidència, Jordi Turull, compareix acompanyat de Raül Romeva, d'Afers Exteriors https://t.co/olh9ZvHYST pic.twitter.com/Kseu4bnMDM — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

13:16 VÍDEO El Mercat de Vic es paralitza per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart. Informa Carles Fiter.

13:15 Mig miler de persones es concentren a la Porxada de Granollers per rebutjar els empresonaments dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

13:11 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, diu que "l'objectiu de l'aplicació del 155 no és suspendre l'autonomia sinó garantir l'autogovern de Catalunya".

13:14 VÍDEOS Centenars d’estudiants de la UAB es concentren al campus per rebutjar les detencions de Cuixart i Sànchez. Titllen “d’excessiu” els dos mesos de diàleg suggerits per Puigdemont i amenacen amb la vaga si s’aplica l’article 155.

13:09 Diputats i treballadors del Parlament es concentren davant de la cambra catalana per protestar per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

12:59 FOTOS de la concentració a Sabadell contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez, per Juanma Peláez https://t.co/6h2eSPbDYe pic.twitter.com/xBbuFy5Bg6 — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

12:48 Els representants dels sindicats d'estudiants anuncien a la UAB que si l'estat espanyol aplica el 155 o ho fa de manera encoberta convocaran una vaga estudiantil. Centenars d'estudiants s'han concentrat a la plaça Cívica i davant d'algunes facultats.

La plaça Cívica de la UAB Foto: Albert Prieto

12:45 Concentració davant de l'Ajuntament de Puigcerdà en protesta per l'empresonament de Cuixart i Sànchez, per Ivan Sanz https://t.co/6h2eSPbDYe pic.twitter.com/u4JpbFXjmY — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

12:42 El Mercat de Vic es paralitza per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart https://t.co/PNjxS9T21r #Osona pic.twitter.com/nIrY3EJDJ3 — Osona.com (@osona) 17 d’octubre de 2017

12:36 Prop de 200 persones es mobilitzen davant l'@ajuntamentsort en suport a Sànchez i Cuixart. Foto de Pepe Sala https://t.co/loNlPeIrNL pic.twitter.com/jf4hWDJ4XN — Pallars Digital (@pallarsdigital) 17 d’octubre de 2017

12:34 FILIPRIM Quantes bestieses més? Tinc dubtes: l'anàlisi de Toni Vall sobre els darrers esdeveniments del procés, l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i el que tolerarà la societat.

12:34 Mig miler de persones es concentren a la Paeria en protesta per l'empresonament de Cuixart i Sànchez. Cap membre del PSC no hi ha assistit pic.twitter.com/vZXqh7Xvfl — NacióLleida (@NacioLleida) 17 d’octubre de 2017

12:34 Estudiants de la UPF fan un minut de silenci al pati de l'edifici Jaume I, al campus de la Ciutadella, en suport de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, informa Bernat Surroca.



12:30 VIDEO Milers de sabadellencs en la concentració de suport a Cuixart i Sànchez https://t.co/QK8NZMWXm8 pic.twitter.com/Pe8tcfAibf — NacióSabadell (@NacioSabadell) 17 d’octubre de 2017

12:29 Centenars de persones s'aturen davant l'Ajuntament de Terrassa per reclamar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, informa Sergi Ambudio. "Presos polítics, llibertat" i "Els volem a casa" són les proclames més repetides. Tots els regidors, exceptuant els del PP i Cs, han aturat la seva activitat per fer acte de presència a la manifestació. ANC i Òmnium animen a la mobilització aquesta tarda a Terrassa, a les 20h, amb cassoles i espelmes perquè "si ens toquen a un, ens toquen a tots".

Concentració davant de l'Ajuntament de Terrassa. Foto: Sergi Ambudio

12:28 Pastas Gallo trasllada la seu social de Granollers a Còrdova. La companyia al·lega que necessita "operar en un ambient d'estabilitat" i veu "decisiu" mantenir-se dins de la Unió Europea.

12:23 Desenes de persones protesten contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez al mercat de Vic https://t.co/DbZLilLwyz pic.twitter.com/goAaatEnUQ — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

12:21 Unes 200 persones es concentren davant l'Ajuntament de Mataró contra els empresonaments de Sànchez i Cuixart https://t.co/DbZLilLwyz pic.twitter.com/KepVWUxkz4 — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

12:18 Multitudinària concentració davant l’Ajuntament d’Olot contra l’empresonament de Sànchez i Cuixart / fotos @MartiAlbesa pic.twitter.com/OOrZQA2dCd — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) 17 d’octubre de 2017

11:43 L'Ajuntament de Barcelona suspèn l'activitat institucional aquest dimarts i dimecres, segons s'ha decidit en Junta de Portaveus en protesta per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La decisió suposa cancel·lar les sessions de les quatre comissions municipals previstes entre aquests dos dies.

11:42 Unes 350 persones concentrades davant l'Ajuntament de Tremp contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez https://t.co/loNlPeIrNL #pallars pic.twitter.com/5QETZRxSsy — Pallars Digital (@pallarsdigital) 17 d’octubre de 2017

11:42 El PP insisteix en la seva aposta per il·legalitzar partits independentistes. "Es podria plantejar", segons el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado.

11:27 Manresa comença a retirar les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda. Després d'haver-ho notificat a tots els propietaris dels habitatges on encara hi queden plaques, operaris de la brigada municipal ha iniciat els treballs per treure definitivament aquests elements del paisatge urbà.

11:37 Albano Dante Fachin: "El partit socialista és la crossa imprescindible de la repressió del PP. Cal dir-ho clar. El PSC ha de donar explicacions: senyor Iceta, comparteix aquest total replegament amb el govern de Rajoy?"

Albano Dante Fachin, ensenyant una foto de Sánchez i Rajoy. Foto: Sara González.

11:25 La mesa del Parlament no ha pres cap decisió sobre el proper ple, informa Sara González. Es manté que la junta de portaveus es reunirà, previsiblement, dilluns de la setmana que ve.

11:03 La Diputació de Girona suspèn el Ple d'avui en protesta pels empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

10:52 El líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, demana a Trapero que deixi el càrrec de major dels Mossos.

10:36 El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián crida a la vaga general per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Afirma que l'entrada dels líders sobiranistes a la presó suposa "definitivament la fi de l'estat de dret a l'estat espanyol".