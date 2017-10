El Mercat de Vic es paralitza per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart https://t.co/PNjxS9T21r #Osona pic.twitter.com/nIrY3EJDJ3 — Osona.com (@osona) 17 d’octubre de 2017

Anna Erra, a la concentració a Vic en suport als detinguts Foto: Albert Alemany

Joan Coma, a la concentració a Vic en suport als detinguts Foto: Albert Alemany

Concentració a la plaça Major de Vic

Institucions, empreses i comerços s'han aturat aquest dimarts a les 12 del migdia per protestar per l' empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart . A Vic, el Mercat de la plaça Major s'ha paralitzat durant uns minuts per reclamar la llibertat dels presos polítiques. Centenars de persones s'han encabit entre els les parades de fruita i verdura, de conserves i roba.Els encarregats de llegir el manifest de l'ACM i l'AMI han estat els tres representants dels partits a favor del referèndum de l'Ajuntament de Vic: l'alcaldessa Anna Erra, el republicà Joan Ballana, i Joan Coma de Capgirem Vic. Coma ha encetat el parlament destacant que "les nostres idees seran sempre lliure", Ballana que l'Estat "ha traspassat la línia vermella", i finalment, Erra ha reclamat "la llibertat immediata" de Sànchez i Cuixart: "No demanem clemència, sinó justícia". "Help Catalonia" ha dit l'alcaldessa adreçant-se a la comunitat europea.Minuts més tard, el món del dret s'ha concentrat davant dels jutjats de Vic. De fet, la capital d'Osona s'ha mobilitzat des de primera hora. A les 8 del matí, unes 150 persones han exigit la llibertat dels presos amb crits de "Fora, fora, fora la justícia espanyola", "Llibertat presos polítics" o "No hi som tots, falten els Jordis". També portaven un rètol amb l'esquela de "justícia". Les mobilitzacions no s'aturen, a les 8 s'ha convocat una concentració a la plaça Major de Vic amb espelmes per aquells que no puguin desplaçar-se a Barcelona.