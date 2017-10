Joan Coma: «Hem de continuar la via dels Jordis: resistència civil, popular i no violenta»

La concentració ha arribat a unes 150 persones Foto: Josep M. Montaner

El regidor de Capgirem Vic Joan Coma també era aquest matí a la concentració dels jutjats de Vic per protestar contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez . Coma també va ser acusat per un delicte de sedició per haver dit en un ple que "per fer una truita, primer cal trencar els ous".El regidor ha denunciat "el caràcter antidemocràtic de l'Estat" remarcant que "és capaç de perdre el seu estatus internacional per no perdre Catalunya". En aquest sentit, el cupaire ha remarcat que "hem de prendre consciència, estar preparats i continuar la via dels Jordis: resistència civil, popular i no violenta".Coma ha remarcat que, tot i que la gran diferència entre la seva detenció amb l'empresonament dels representants d'Òmnium i ANC, es tracta d'un conjunt "d'animalades". Des de les seves paraules al ple de l'Ajuntament de Vic, als perseguits per penjar una estelada, o per obrir el 12 d'octubre, i ara, aquest empresonament... "tot forma part de la mateixa estratègia i del mateix relat repressiu de l'Estat Espanyol". "Hem de seguir endavant, ells no s'aturaran aquí". El cupaire també ha volgut l'escalf i solidaritat a famílies, amics i la gent d'Òmnium i ANC, "que també estan patint aquest segrest".