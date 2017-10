​Vic prepara la Marató de donació de sang amb la Guàrdia Urbana com a protagonista

Vic acull aquest dissabte, 21 d'octubre, la 9a edició de la Marató de donació de sang i la Guàrdia Urbana tindrà un protagonisme especial. Enguany, el cos vigatà celebra el seu 150è aniversari, per això, programaran activitats per aquesta Marató, com un circuit de cars amb pedals a la plaça Major de Vic per als més petits.



Així ho explicava l'inspector en cap, Antoni Jurjo, remarcant que la Guàrdia Urbana ja fa temps que participa en la iniciativa. El cos habilita aquest circuit "per treballar la mobilitat segura i el respecte als altres". D'aquesta manera "també ensenyem als futurs conductors que siguin conscients del risc".



A més dels cars, també hi ha una desena d'activitats programades per la Marató. La donació de sang tindrà lloc a la Sala Modernista del Casino de Vic de 10 del matí al 9 del vespre. Per tal de facilitar la donació a tota la ciutadania s'ampliaran els mitjans ubicant una Unitat Mòbil a peu de carrer, davant del Casino, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre.



"La teva sang diu moltes coses. Comparteix-les"



"Una de cada quatre persones no sap el seu grup sanguini" deia Khalet Khatib, tècnic de promoció del Banc de Sang i Teixits. Per aquest motiu, la 9a Marató porta el nom de "La teva sang diu moltes coses. Comparteix-les". Té l'objectiu de fomentar que la ciutadania conegui el propi grup sanguini, així com saber de quins grups sanguinis es pot ser donant i receptor.



La campanya està organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), i compta amb la implicació de l'Ajuntament de Vic i l'Associació de Donants de Sang d'Osona. També hi col·labora la Creu Roja d'Osona amb una desena de voluntaris.



Les donacions a Vic, un gran pes



La campanya es fa en un moment en què les reserves de sang estan baixes per la manca de donants durant l'estiu. La Marató passada es van recollir unes 340 donacions, 50 de les quals van ser persones que donaven sang per primer cop. Del total de donacions, Vic suposa la meitat d'Osona: unes 3.000 sobre 6.000.