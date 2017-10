S'obre la convocatòria per optar al 18è Premi BBVA de Teatre, valorat en 20.000 euros

Els guardonats de l'any passat. Foto: Josep M. Montaner

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX han obert la convocatòria de la 18a edició del Premi BBVA de Teatre 2018. Les companyies de teatre residents a Catalunya poden presentar els seus projectes teatrals fins al proper 10 de novembre i al mes de desembre es donaran a conèixer les sis obres finalistes. El guardó té la finalitat de donar suport a les creacions teatrals, incentivar la creativitat i l'ofici teatral i vetllar per la difusió dels espectacles guanyadors. El premi al millor espectacle serà una gira per diferents teatres de Catalunya i també s'inclourà la participació al Festival Temporada Alta 2018, valorat en 20.000 euros. L'espectacle guanyador de l'anterior edició del premi va ser L'empestat , de la companyia Indi Gest, que el proper 1 de desembre començarà la gira per Catalunya.El Premi BBVA de Teatre està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, i compta amb la col·laboració de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, La Fundació Antiga Caixa Manlleu i l'Atlàntida de Vic. El guardó forma part del conjunt de premis que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX porten a terme en temàtiques diverses com la literatura, el dibuix i la pintura, el circ, el cinema de muntanya i la música.El Premi BBVA de Teatre al millor espectacle és una gira per Catalunya, valorada en 20.000 euros, que consisteix en sis representacions a diverses sales del territori, incloent-hi la participació al festival Temporada Alta 2018. L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) atorgarà una menció especial a la millor actriu i al millor actor de les obres finalistes. Les cinc obres finalistes no premiades com a millor espectacle teatral rebran 1.000 euros de premi.De totes les propostes que es presentin al Premi BBVA de Teatre, se n'escolliran 6 que es donaran a conèixer al mes de desembre. Serà durant el mes d'abril quan les obres finalistes es representaran a diverses sales de Catalunya. El dia 14 de maig de 2018 tindrà lloc la gala final al Teatre Atlàntida de Vic, on es donarà a conèixer l'obra guanyadora.L'espectacle guanyador de l'anterior edició del Premi BBVA de Teatre 2017, L'empestat, de la companyia Indi Gest, obra de Jordi Oriol i dirigida per Xavier Albertí, començarà l'1 de desembre la seva gira per Catalunya. Ho farà amb tres representacions els dies 1, 2 i 3 de desembre al Teatre de l'Aurora d'Igualada.El 6 de desembre l'obra es representarà dins del Festival Temporada Alta 2017 i al llarg del 2018 es representarà a L'Atlàntida de Vic, al Teatre Auditori de Granollers i al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès.