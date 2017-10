VÍDEO Dani Parés, Lluís Ruíz i Marta Batalla s'imposen al Trail del Bisaura XL

Enguany, ni el fang ni les basses, per la sequera que patim, no han destorbat els corredors. Foto: Gil Ayats.

Victòria compartida de Dani Parés i Lluís Ruíz a la 5a @TraildelBisaura batent tots els rècords de la cursa: 80 km en 10:17h. @el9nou pic.twitter.com/OaVFT4G6re — Albert Prat (@albertpratviver) 14 d’octubre de 2017

Mònica Grajera només ha necessitat 7 hores i 3 minuts per menjar-se cada kilòmetre de la cursa L. Foto: @TrailDelBisaura

La gran festa de les curses de muntanya ha omplert Sant Quirze de Besora (Osona) de corredors i corredores que volien gaudir de la V edició del Trail del Bisaura . Més de 1.000 atletes han participat en una de les proves de referència de Catalunya, on han destacat, per damunt de la resta, els noms de Dani Parés i Lluís Ruiz, que han entrat junts a meta fent miques l’anterior rècord de la cursa en la distància més llarga (XL), així com el de Marta Batalla que també s’ha imposat entre les dones i el de Gerard Morales, que ha guanyat la cursa de 50 kilòmetres.En una edició marcada per la falta d’aigua i de fang al llarg del recorregut, els participants s’han hagut d’enfrontar a un Trail del Bisaura desconegut pel que feia a l’estat del terreny, però que mantenia l’esperit i els seus recorreguts clàssics. Els circuits, amb sortida i arribada a Sant Quirze de Besora, han estat l’XL d’ultradistància de 80 kilòmetres amb 5.200 metres de desnivell positiu, l’L 50 kilòmetres i 3.100 metres de desnivell positiu, l’M, una mitja marató amb 1.000 metres de desnivell positiu, i una d’iniciació S, d’11 kilòmetres i 600 metres de desnivell positiu.La sortida a l’XL s’ha fet a les 6 del matí i els favorits de seguida s’han situat al capdavant. Un grup de cinc corredors comandat per Dani Parès i format a més per Lluís Ruiz, Aaron Díaz, Javi Puit i Àlex Izquierdo han avançat plegats fins al Morro del Quer, al kilòmetre 21. A partir d’aquest punt, el grup ha anat perdent unitats però sempre ha comptat amb Parés i Ruiz com a cap de cursa. A l’hora de l’arribada a la meta de Sant Quirze de Besora, Dani Parés i Lluís Ruiz han entrat junts com a guanyadors però han hagut de sortejar qui era el campió. La sort ha somrigut a Dani Parés, que aconsegueix el seu segon triomf consecutiu al Trail del Bisaura amb un temps rècord de 10:16:59. El podi l’ha completat un excel·lent Xavi Vidal que ha marcat un crono de 10:28:58. En categoria femenina la cursa ha tingut una protagonista indiscutible, i és que Marta Batalla ha liderat amb solvència bona part de la cursa i s’ha acabat imposant a l’arribada de Sant Quirze de Besora amb un temps de 13:33:57, establint també un nou rècord de la prova. Batalla ha avantatjat durant tota la cursa a Sònia Sánchez per un marge de temps que ha anat entre els 10 i els 15 minuts, i que ha mantingut l’emoció fins el final. Sònia Sánchez ha arribat en segona posició amb un registre de 13:53:31 i el podi l’ha completat.En la resta de curses que han format el programa del Trail del Bisaura 2017, l’incertesa pel resultat final ha estat present en totes elles, tot i que, per exemple, el domini de Gerard Morales i Mònica Grajera, mai no s’ha vist seriosament amenaçat en la L de 50 kilòmetres. Gerard Morales ha estat el més ràpid a completar el recorregut amb 5:32:28, i l’han acompanyat al podi Raül Butaci amb 5:54:47 i Albert Navarro amb 6:00:50. En dones la millor ha estat Mònica Grajera amb un temps de 7:03:30, seguida de Núria Hospital amb 7:20:17, i el podi l’ha tancat Míriam Àvila amb 7:24:12. En la cursa M de mitja marató el guanyador en categoria masculina ha estat Jonatan Mora amb 1:52:23, flanquejat al podi per Jordi Clermont amb 1:58:46 i Manel Amor amb 2:01:06. En categoria femenina triomf per a Mireia Pons amb 2:16:27, seguida d’Imma Boada amb 2:29:01 i de Mireia Prat amb 2:31:45. En la cursa S d’11 kilòmetres el guanyador ha estat Martí Nogué amb 55:01, segona plaça per Lluís Olivé amb 58:16 i tercera per Èric Requena amb 58:27. En fèmines la victòria en la cursa S ha estat per a Rebeca Fernández amb 1:08:03, Amàlia Bardolet amb 1:09:49 ha estat segona i Gemma Avellí amb 1:10:53 ha tancat el podi.El Trail del Bisaura se situa com una de les curses punteres del país, on a banda de tenir recorreguts espectaculars, compta amb un ambient i una animació que la fan especial. Els participants, a banda de destacar recorreguts i ambient, han volgut fer èmfasi amb la quantitat i varietat d’avituallaments i el concert i dinar final a l’arribada.Vegeu les classificacions en aquest vincle