Centenars de persones demanen la república a la plaça Major de Vic

La plaça Major aquest diumenge Foto: Albert Alemany

Centenars de persones s'han aplegat aquest diumenge al vespre per demanar que es proclami la república "immediatament". El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vic va convocar la trobada sota el lema “Defensem els vots, defensem la república”.Fins ara la "R" del CDR de Vic era pel Referèndum, ara canviada per República, el comitè té l'objectiu de continuar mobilitzant la gent al carrer per reclamar la proclamació.