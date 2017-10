El crit «A por ellos» no genera «hostilitat»: així veu un jutge les mostres de catalanofòbia

11:19 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, destaca la "dignitat, coherència, valentia i convicció" de Carles Puigdemont en la resposta per carta a Mariano Rajoy. Pascal pregunta si hi haurà "algú" a l'altra banda, en referència a si el govern espanyol acceptarà o no l'oferta de diàleg del president de la Generalitat.

Dignitat. Coherència. Valentia. Convicció. Gràcies de nou, president @KRLS. Hi haurà algú a l’altra banda? Rere teu, el @Pdemocratacat — Marta Pascal (@martapascal) 16 d’octubre de 2017

11:10 El president de l'ANC, Jordi Sànchez, s'ha mostrat "convençut" que avui torna "a dormir a casa" després de declarar a l'Audiència Nacional espanyola per sedició. "Les acusacions no aguanten dos minuts en cap tribunal", ha afegit al seu compte de Twitter. Convençut que avui tornem a dormir a casa.Ho dic del cert.Les acusacions no aguanten dos minuts en cap Tribunal. Són escandaloses i ho saben — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) October 16, 2017

11:10 Santamaría considera que "no era tan difícil respondre amb un sí o amb un no". La vicepresidenta espanyola assegura que Puigdemont té una última oportunitat per rectificar abans de dijous –quan venç el segon termini del requeriment-.

11:06 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es desplaça a Galícia pels focs que afecten la zona, mentre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respon al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Me desplazo a Galicia. Solidaridad de toda España y coordinación leal para vencer al fuego y atender a la población. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 d’octubre de 2017

10:47 El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, afirma que en la resposta de Carles Puigdemont "han prevalgut les influències més radicals", i afegeix que "no constitueix una resposta al requeriment" de Mariano Rajoy. Ho ha dit en arribar a la reunió amb els seus homòlegs europeus a Luxemburg.

10:45 La junta de portaveus del Parlament de Catalunya ha suspès la reunió d'aquest matí i la celebrarà a les 15.30 una vegada es conegui la reacció del govern espanyol a la carta de Puigdemont.

10:33 La diputada de C's al Parlament Lorena Roldán assegura que Carles Puigdemont ha perdut "una oportunitat d'or per tornar a la legalitat" amb la carta remesa a Mariano Rajoy, segons afirma a El Matí de Catalunya Ràdio.

10:31 Els «comuns» allarguen la mà a l'independentisme per activar ja el procés constituent. El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, apel·la a la "unitat del 80%" per posar ja en marxa una agenda compartida.

10:10 La CUP insisteix que cal declarar ja la independència per dialogar «de tu a tu» amb l'Estat. La diputada "cupaire" Mireia Boya veu "impossible" el diàleg que demana Puigdemont perquè veu "decidit" el govern espanyol a aplicar l'article 155.

09:55 El conseller Joaquim Forn afirma a Catalunya Ràdio que si el diàleg no és correspost declararan la independència.

09:52 Jordi Sànchez, president de l'ANC, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, arriben a l'Audiència Nacional espanyola on han de comparèixer per un suposat delicte de sedició.

09:47 El govern espanyol no considera «vàlida» la resposta de Puigdemont. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, assegura que la carta del president Puigdemont no és clara i recorda que ara té tres dies per rectificar.

09:44 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat a Carles Puigdemont i a Mariano Rajoy que practiquin el "diàleg real i no l'epistolar". Durant la presentació de la conferència de Xavier Domènech en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Colau no ha valorat la rèplica de Puigdemont al requeriment de Rajoy però sí que ha carregat contra el popular per haver plantejat el diàleg com una "rendició".

09:43 La diputada de la CUP al Parlament Mireia Boya insisteix en que cal proclamar ja la República Catalana. "La unitat significa proclamar la República", remarca Boya, la qual afegeix que la CUP no ha participat en la redacció de la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, segons assegura a El Matí de Catalunya Ràdio.

09:34 El govern espanyol no considera “vàlida” la resposta de Carles Puigdemont “per falta de claredat”. Així ho ha dit el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

09:33 El Govern estudia crear un banc central de Catalunya amb 500 empleats, en una Catalunya independent. El Departament d'Economia argumenta la creació d'una entitat financera pública en un document, dient que contribuiria a "mantenir l'estabilitat dels preus".

09:34 El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, arriba a l'Audiència Nacional espanyola on ha de declarar per un suposat delicte de sedició.

09:34 Sànchez afirma que la carta de Puigdemont és «coherent» amb l'1-O. El president de l'ANC i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, afirmen just abans d'entrar a l'Audiència Nacional que no són "moneda de canvi de res".

09:12 El govern espanyol respondrà la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a les deu del matí.

09:05 Manuel Valls, exprimer ministre de França, assegura al programa Espejo Público d’Antena 3 que l’alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, li va proposar a ell i a l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, que exercissin de mediadors en el cas català.

08:40 Després de llegir la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, el líder del PP català, Xavier García Albiol, considera que "és evident" que el president de la Generalitat "és un inconscient i pretén rebentar-ho tot".

Después de leer la respuesta de @KRLS es evidente que este hombre es un inconsciente y pretende reventarlo todo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 d’octubre de 2017

08:30 Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan citats aquest dilluns de nou a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició, i esperen "no ser moneda de canvi".

08:27 El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, considera que la carta de Puigdemont a Rajoy és "coherent" amb el que es va viure al Parlament el 10 d'octubre però, juntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, mostren el seu "escepticisme" davant la resposta que tindrà l'Estat, segons han explicat en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio.

07:31 PORTADES «El gobierno priorizará el control de los Mossos y de las Finanzas», a la portada d'«El País». La resposta de Puigdemont a l'executiu de Rajoy ocupa les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:25 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 16 de setembre: la bomba del 155. "La resposta de Puigdemont a Rajoy obligarà el president espanyol a sotmetre a un test d'estrès la relació amb el PSOE si vol arrasar l'autonomia. El president català espera el moment per aixecar la declaració d'independència", assenyala el subdirector de NacióDigital. També són protagonistes Sànchez, Cuixart, Trapero, Obeses, el bisbe castrense, Pinochet i Pep Coll.

07:21 PERFIL Trapero, l'ídol imprevist; per Isaac Meler. El major dels Mossos s'enfronta a una investigació per sedició a l'Audiència Nacional espanyola. Es va convertir en el màxim dirigent de la policia catalana l'abril passat i es va consagrar amb la gestió dels atemptats.

07:20 PERFILS Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, dos «sediciosos» entre la pressió al carrer i el lideratge polític. Els líders de l'ANC i Òmnium han sabut mantenir la capacitat mobilitzadora d'aquestes entitats mentre s'acomodaven també a una tasca d'acompanyament i fiscalització del Govern.

07:10 «President, així no»: l'article de l'exconseller Mena a Puigdemont. “El procés és, des d'una perspectiva econòmica, un exercici d'irresponsabilitat, d'improvisació sense cap pla de contingència”, diu el que va ser membre del Govern d'Artur Mas.

22:48 VÍDEO Centenars de persones giren l'esquena al PSC durant l'ofrena floral al president Companys a Tarragona. Enguany s'ha celebrat el 77è aniversari del seu afusellament i l'homenatge arriba en un marc polític expectant a les relacions entre els governs català i espanyol. Informa Jonathan Oca.

22:19 Puigdemont ratificarà el mandat de l'1-O davant Rajoy i farà una última crida al diàleg. El president de la Generalitat enviarà a primera hora una resposta a la Moncloa que no serà binària i estarà molt pendent de si l'Audiència Nacional pren mesures cautelars contra Sànchez i Cuixart. Informa Oriol March.

10:58 Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, destaca que la resposta de Puigdemont a Rajoy "estarà a l'alçada" i insisteix que se seguirà apel·lant al diàleg tot i la negativa de l'Estat a negociar.

10:58 Gabriela Serra, diputada de la CUP, assegura que Puigdemont "no acabarà com Companys". Li demana al president que celebri un ple extraordinari per tal de proclamar la República.

10:31 Puigdemont: "Reiterem el nostre compromís amb la pau, el civisme i la serenor, i també amb la fermesa i el compromís amb la democràcia en les decisions que hem de prendre".

10:31 Puigdemont: "La figura de Companys no ha rebut per part de l'Estat el tracte que es mereix".

10:25 Carles Puigdemont: "El president Companys va ser assassinat per ser president de Catalunya".

10:25 Puigdemont i Junqueras, acompanyats del Govern pràcticament en ple, participen en l’ofrena a Companys.

10:09 El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, ​​Alfred Bosch, ha afirmat que "l'estratègia d'Estat contra la figura de Lluís Companys és la mateixa que utilitzen ara per intentar derrotar Catalunya com a poble". En el 77è aniversari de l'afusellament de l'expresident català pel règim franquista, ERC ha iniciat a les 6.00 una marxa amb clavells fins al lloc del castell de Montjuïc on va ser executat.

10:08 Gerard Ardanuy, regidor de Demòcrates a l’Ajuntament de Barcelona, demana a l’alcaldessa Ada Colau que abandoni "l’equidistància" i es posi al costat "del seu país". Sosté que Espanya té la "força i Catalunya, la "raó". Li ofereix estabilitat per part de l’independentisme per tal que no estigui pendent de les “amenaces” del PSC.

09:53 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encapçalen l'homenatge institucional a Lluís Companys al fossar de Santa Eulàlia, on fou assassinat l'any 1940, avui fa 77 anys.

09:47 Salvador Illa, secretari d’organització del PSC, reclama a Puigdemont que convoqui eleccions i li exigeix que respongui la "veritat" a Rajoy: que no hi va haver declaració d’independència. Representants dels socialistes, entre ells l'expresident José Montilla, han homenatjat aquest matí el president Lluís Companys a Montjuïc.

09:38 EFEMÈRIDE Avui fa 77 anys de l'afusellament del president Lluís Companys. Tal dia com avui, l'any 1940, el president de la Generalitat va ser assassinat pel règim franquista al castell de Montjuïc.

20:01 L'Enciclopèdia Britànica modifica la definició de Guàrdia Civil després de l’1-O. Queixes de ciutadans espanyols després d'un article del periodista del New Yorker Jon Lee Anderson.

20:01 ANÀLISI Quin criteri va fer servir la policia espanyola per reprimir en uns municipis concrets? Les dades indiquen que l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van tenir una actuació aleatòria i que buscaven, en gran mesura, generar por entre la ciutadania. Per Marc Guinjoan i Toni Rodon.

20:00 VÍDEO Un científic català explica la repressió de l'1-O en una conferència sobre física quàntica a Alemanya. El manifest d'Abel Yuste ja acumula milers de visites a YouTube.