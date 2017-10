Homenatge unitari a Lluís Companys aquest dilluns

El monument de la plaça Lluís Companys de Vic Foto: José M. Gutiérrez

Cartell de l'acte

Aquest diumenge, 15 d'octubre, es compleixen 77 anys de l'assassinat del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, per part del feixisme. En record de la seva memòria i de la de tots aquells que van perdre la vida en la lluita per les llibertats, partits i entitats de Vic organitzen a la ciutat un acte unitari d'homenatge.L'acte és a la Plaça Lluís Companys de Vic, aquest dilluns, 16 d'octubre, a dos quarts de 8 del vespre. Està organitzat per formacions polítiques com ERC Vic, Som Vic, JERC, CUP Vic, Capgirem Vic, PDECat Vic, JNC Vic, Arran Vic, Reagrupament, ICV, A Vic Podem i Solidaritat Catalana; i també hi participen entitats socials i culturals, com l'ANC i Òmnium Cultural, i els sindicats CCOO, UGT i COS.L'homenatge és a les 8 del vespre i durant l'acte s'interpretarà l'obra "Coral a Lluís Company per a moltes veus" d'Agustí Bartra i amb la participació d'alumnes de l'Escola de Música de Vic, dirigida per Sebastià Bardolet.