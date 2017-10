Concentració per defensar la república aquest diumenge a la plaça Major de Vic

Cartell de l'acte

El Comitè de Defensa de la República (CDR) -fins ara pel Referèndum- convoca una concentració aquest diumenge a la plaça Major de Vic sota el lema “Defensem els vots, defensem la república”.L’objectiu, doncs, és continuar mobilitzant la gent al carrer per reclamar la república, mentre la declaració d'independència està aturada. Tot i que la concentració està convocada a les 7 del vespre, una hora abans hi haurà activitats i un jam session per a totes les edats.