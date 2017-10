Quatre morts en caure amb el cotxe per un barranc de 100 metres al Ripollès

L’Ajuntament de #Molló decreta 3 dies de dol a causa de l’accident a la pista d’Espinavell, on han mort 4 joves. https://t.co/CqbxU0OZMp pic.twitter.com/QZADBrzzGB — Ajuntament Molló (@AjuntamentMollo) 14 d’octubre de 2017

Quatre persones han mort en un accident de trànsit a Molló (Ripollès) a primera hora del matí d'aquest dissabte. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit l'avís del sinistre s'ha donat a les 7:22h, al punt quilomètric 0,5 de la GIV-5225. Es tracta d'una pista forestal que connecta Espinavell i Setcases. L'accident ha passat a la matinada, però al ser una zona allunyada del nucli urbà, els veïns no han trobat el cotxe fins primera hora del matí.Com a conseqüència de l'accident els quatre ocupants del cotxe han mort. Es tracta de dos nois i dues noies barcelonins d'entre 29 i 35 anys. Tot apunta que l'accident s'ha produït a la matinada, però al ser una zona allunyada de cap nucli urbà, fins el matí no s'ha trobat el vehicle. L'avís l'ha donat uns veïns que caminaven per la zona a quarts de vuit del matí.Els Mossos d'Esquadra han desplaçat nou dotacions fins la zona de l'accident. També s'han activat cinc vehicles dels Bombers que han hagut de tallar el sostre per poder treure els cossos de les víctimes que han quedat atrapades entre la ferralla. El SEM ha enviat tres ambulàncies a la zona, però no s'ha pogut fer res per la vida dels quatre joves.El punt on s'ha trobat el cotxe és a uns tres quilòmetres del nucli urbà d'Espinavell, i és una pista forestal en bon estat, que sol ser freqüentada per boletaires i excursionistes.Els quatre joves tenien previst passar la nit a Espinavell on la família d'una de les víctimes hi té una casa, segons ha confirmat l'alcalde de Molló, Joan Coma. "No sabem si es volien quedar més dies a Espinavell, però el que sí sabem és que la nit de dissabte a diumenge tenien la intenció de quedar-se al poble".Coma també ha explicat que la identificació ha estat complicada ja que les víctimes no portaven la documentació a sobre, perquè l'havien deixat a la casa on esperaven passar la nit. El batlle també ha confirmat que el vehicle estava matriculat a Sant Just Desvern.L'Ajuntament de Molló ha decretat tres dies de dol oficial.El de Molló no ha estat l'únic accident mortal aquest dissabte. El conductor d'una motocicleta ha mort aquesta matinada després de patir un accident a la C-37 a Santa Maria de Miralles (Anoia). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les onze de la nit que una motocicleta ha sortit de la via al punt quilomètric 52. El conductor i únic ocupant de la moto ha resultat ferit crític i l'han traslladat a l'hospital d'Igualada, on ha mort.