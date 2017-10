L’Arxiu de Torelló promou la recollida de documentació relacionada amb el moment polític actual

Des de finals de setembre que l’ Arxiu Municipal de Torelló va iniciar una campanya per a la recollida de documentació relacionada amb els moviments socials entorn al referèndum de l’1 d’octubre, amb l’objectiu de recollir i testimoniar l’abast i transcendència del moment polític i social actual a la població. La campanya compta amb dues línies; una, adreçada a partits polítics i entitats sobiranistes i una altra, dirigida a la població en general per tal que facin arribar imatges dels actes i activitats organitzades entorn al referèndum.L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) ha promogut la campanya #ArxivemelMoment per tal de recopilar la documentació textual, gràfica i audiovisual relacionada amb “l’abans, el durant i el després” del referèndum de l’1 d’Octubre. La campanya s’ha traslladat a tot el sistema d’arxius del país perquè actuïn de centres recopiladors de tots aquests testimonis, analògics i digitals, així com també de divulgadors i assessors de la ciutadania en aquest aspecte. Al mateix temps, s’ha promogut la preservació dels tuits amb etiquetes relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre a través de la pàgina del col·lectiu Documenting the Now.En el rerefons d’aquestes iniciatives es troba la reivindicació dels arxius com a centres actius de participació ciutadana, implicació activa en el present i en la gestió de la informació actual. Els arxius podran garantir la preservació al llarg del temps dels testimonis digitals del moment històric que s’està vivint; informació fiable, de qualitat i contrastada, per a poder garantir el patrimoni documental digital i la rendició de comptes en el futur.Així doncs, tothom que tingui imatges o gravacions relacionades amb els moviments entorn l’1-O pot fer-les arribar a: [email protected]