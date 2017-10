SORTEIG de dues entrades dobles per al concert «Sacrum Mozart» a Calldetenes

Imatge promocional del «Sacrum Mozart» Foto: Auditori Calldetenes

El termini per participar al sorteig es tancarà dijous, 19 d’octubre, a les 12 de la nit

El concert Sacrum Mozart arriba el proper 29 d’octubre a Calldetenes. Es tracta d’una mostra de la producció sacra de Wolfgang Amadeus Mozart durant el període que va passar a Salzburg amb Vesperae Solennes de Confessore com a eix central i acompanyada de la Missa brevis K 192 i una sonata d’església (K.224).Sota la direcció de Jordi Lluch, hi ha la soprano Laia Frigolé, la contralt Mariona Llobera, el tenor Aniol Botines i el baríton German de la Riva. Els cors són la Coral Regina de Manlleu i Coral Belles Arts de Sabadell, i l’orquestra el Grup Rebla’t.i l'Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles per a l'espectacle, valorades en 48 euros.. L'endemà, divendres 20 d’octubre, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter.