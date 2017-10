Torna la Fira Mercat Guilleries a Sant Hilari Sacalm amb els boscos com a protagonistes

Sant Hilari acull la segona edició de la Fira Mercat Guilleries aquest cap de setmana, després de l'èxit de l'any passat. Enguany els boscos de la comarca i les seves característiques són els protagonistes de la jornada. Les peculiaritats d'aquests (un subsòl ric en aigües i minerals i una barreja de climes) afavoreixen una gran varietat d'arbres i alhora una gran varietat de bolets.Tal com expliquen des de l' Ajuntament , a la fira hi haurà una zona de mercat dedicada als productes i productors autòctons, una zona de fira composta pels diferents professionals i serveis turístics de les Guilleries que inclourà un punt d'informació de la fira, un estand per cada Oficina de Turisme de cada municipi que hi participi, una exposició dedicada a l'Art de les Guilleries i una zona de viveristes.Entre les activitats programades, cal destacar la primera "Trobada Remeiera" a Sant Hilari de les comarques de Girona, el "Tastet d'Aigües", activitat teatralitzada que està tenint molt d'èxit i que mostra com es prenien les aigües medicinals al Despatx de l'Aigua de la vila a principis de segle o la presentació de la xarxa de "Boscos madurs" de la zona. També hi haurà diferents activitats típiques de les Guilleries com és la Tallada de Troncs dins de l'apartat de les demostracions de les feines del bosc i un Tastet Gastronòmic de la Cuina de les Guilleries.La Fira Mercat Guilleries està impulsada per l'Ajuntament De Sant Hilari Sacalm, capital de les Guilleries, té l'objectiu de donar a conèixer les característiques i riqueses d'aquesta comarca natural. A la fira hi participen, Osor, Vilanova de Sau, Espinelves, Susqueda, Viladrau, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Julià de Vilatorta, la Cellera de Teri Sant Hilari Sacalm.

