El Museu Episcopal de Vic acull la primera experiència del projecte «Cultura i alzheimer» a la ciutat

El MEV va estrenar aquest projecte a la ciutat. Foto: MEV

El Museu Episcopal de Vic (MEV) va acollir la setmana passada el projecte "Cultura i alzheimer", una estrena a la ciutat. Tal com expliquen en una nota, una quarantena de persones que pateixen una demència o una malaltia degenerativa i els seus familiars cuidadors van participar en aquesta activitat en l'equipament.Van visitar algunes sales del museu i van realitzar activitats relacionades amb dues obres gòtiques: La Mare de Déu de Boixadors i el compartiment d'un retaule amb la Mare de Déu i l'Infant i àngels músics. En el cas de la Mare de Déu de Boixadors, després d'una aproximació a l'obra conduïda pel director del MEV, Josep Maria Riba, els participants van treballar aspectes quotidians com el nombre de botons de la Mare de Déu o l'actitud d'alegria de la verge en aquesta talla.En el cas del retaule dels àngels músics es va treballar sobre els instruments i la música amb cançons proposades pels participants i petits moviments coreogràfics. L'activitat, amena, participada i espontània, va comptar amb el guiatge de la professora Susana Pérez Testor i el suport dels alumnes del postgrau de moviment i educació del centre d'Osona de l'Institut del teatre."Cultura i alzheimer" és una iniciativa impulsada des del 2010 pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i que ha arribat a Osona en una col·laboració entre el mateix CCCB i l'Ajuntament de Vic amb la participació del MEV i el centre d'Osona de l'Institut del Teatre.L'any passat, la Universitat de Vic (UVic) va ser l'encarregada d'avaluar els resultats d'aquesta iniciativa del CCCB, destinada a acostar la cultura i socialitzar les persones que sofreixen aquesta malaltia. Els resultats d'aquest treball manifesten l'impacte positiu que té el programa en aquells que hi participen. Segons aquest treball, el plaer de gaudir d'activitats artístiques relacionades amb la memòria implícita ajuden en el procés de frenar o endarrerir la desmemòria.