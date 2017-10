El Trail del Bisaura aplegarà més de 1.000 fidels aquest cap de setmana

Sant Quirze de Besora (Bisaura [Osona]) es prepara per a rebre l’allau de corredors que dissabte 14 d’octubre disputaran la V edició del Trail del Bisaura . Més de mil participants repartits en quatre distàncies gaudiran dels espectaculars paratges de la subcomarca del Bisaura i rodalia en una de les curses més recomanades del calendari entre els atletes.El Trail del Bisaura va néixer el 2013 amb l’objectiu de compartir els corriols i les zones boscoses situades entre Osona i el Ripollès. Una primera edició esplèndida i que va ser l’embrió de l’actual Trail del Bisaura, reconegut el 2016 com a la millor ultra de Catalunya per als participants a totes les curses del país, ja va ser una festa, una manera diferent i autèntica de córrer per la muntanya. Les arrels i els principis del Trail del Bisaura segueixen intactes i en aquesta V edició es mantenen les 4 distàncies XL, L, M i S.Els recorreguts del Trail del Bisaura es mantenen respecte l’edició passada amb la principal novetat de la participació per equips a la XL. Els circuits, amb sortida i arribada a Sant Quirze de Besora, son l’XL d’ultradistància de 80 kilòmetres amb 5.200 metres de desnivell positiu, una llarga de 50 kilòmetres i 3.100 metres de desnivell positiu, una mitja marató amb 1.000 metres de desnivell positiu i una d’iniciació de 10 kilòmetres i 500 metres de desnivell positius. Enguany, i per primera vegada, el recorregut s’espera que estigui completament sec sense el característic fang de la zona. Entre els punt més emblemàtics de la ruta cal destacar el pas per les poblacions de Santa Maria de Besora i Vidrà, així com les escletxes o la cresta de Canamars.Entre els participants hi ha des de fidels que no s’han perdut cap edició com alguns dels millors corredors de Catalunya com Gerard Morales, Lluís Ruiz o Jaume Folguera, i entre les noies destaquen els noms de Clàudia Roca i Gemma Avellí entre d’altres.La gran festa de les curses de muntanya es viurà a Sant Quirze de Besora amb avituallaments temàtics, festa a l’arribada, recorreguts 5 estrelles i el millor ambient per als corredors populars, sense oblidar l’apartat competitiu per els que vulguin posar-se a prova.