L'ANC Vic fa una crida a recollir estelades velles per a un projecte artístic

L'ANC Vic, juntament amb els artistes Biel Barnils i Jordi Lafon, han posat en marxa el projecte " Tela per fer ". Aquest consisteix a transformar estelades velles en altres objectes. Tal com informa l'assemblea, gràcies a la creativitat de diversos artistes, hi comença a haver els primers resultats, que es podran veure en una exposició al Centre d'Arts Contemporànies ACVic.Per seguir endavant amb el projecte, l'ANC Vic fa una nova crida per recollir més estelades que ja estan gastades i que se'ls poden donar un nou ús. Es poden portar a la parada que instal·len cada dissabte al matí, de 10 a 13h, davant de Casa Comella.

Per a més informació del projecte