​El programa Joves per l'Ocupació incrementa la incorporació al mercat de treball

Un dels joves que han participat en el programa del Consell Comarcal. Foto: CCO

El programa Joves per l'Ocupació del Consell Comarcal d'Osona arriba a la 5a edició incrementant la incorporació de joves al mercat de treball. Aquesta iniciativa atén a nois i noies d'entre 16 i 25 anys amb baix nivell d'estudis, per tal de formar-los en un ofici, oferint pràctiques a les empreses de la comarca i un incentiu econòmic a les que els vulguin contractar.Tal com explica el Consell Comarcal en una nota, des del mes de març d'enguany, 30 dels 60 joves apuntats al programa han aconseguit un lloc de treball i 16 han retornat als estudis. Per tant, del total de joves que es van apuntar al programa, 46 estan en actiu la qual cosa representa un 77% del total.Cal destacar la gran col·laboració del teixit empresarial d'Osona, amb més d'un centenar d'empreses que han treballat, des de la primera edició del programa per donar una oportunitat als joves. Enguany han estat 26 organitzacions d'àmbits tant diversos com l'hostaleria, l'electricitat i llauneria, la metal·lúrgia i el magatzem, les que han fet convenis de pràctiques i, en alguns casos han contractat posteriorment als joves.