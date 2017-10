El quartet londinenc Flyte, cap de cartell del Foramuralla

El quartet londinenc Flyte encapçala el cartell de la 7a edició del festival musical de tardor de la Jazz Cava de Vic , el Foramuralla . Se celebrarà al Teatre l'Atlàntida el proper 18 de novembre. Així ho explicava Jordi Casadesús de l'organització destacant "les bones crítiques" que ha rebut Flyte amb el seu darrer LP The Loved Ones (2017). El presentaran al festival de Vic.A les propostes de Flyte, s'hi sumen els concerts de Pau Vallvé, Joel Sarakula, Ryder the Eagle, Pavvla, Steve Smith i Olivemoon. Les actuacions s'aniran succeint de manera pausada en dos escenaris del teatre, un més íntim a l'entrada, i l'altre a la Sala Joaquim Maideu.El fi de festa del dissabte serà a la Jazz Cava i anirà a càrrec dels osonencs Power Burkas. El cantant britànic Adam Giles Levy farà el concert de cloenda, també a la Jazz. Aquest darrer és gratuït.La presentació del festival és aquest divendres i Joan Colomo és l'encarregat de donar el tret de sortida. Casadesús explicava que la venda d'entrades anticipades s'estan venent a bon ritme. De fet, és l'any que se n'han venut més.Com a novetat d'enguany, el festival recupera el Foramuralla per canalla. D'aquesta manera s'amplia la programació per obrir-se cap a un públic més familiar. Des de les 11 del matí hi haurà activitats gratuïtes, parades de comerços de la ciutat, música... per als infants. Entre aquestes destaca el concert de Guillem i Marta Roma. "A partir de les 5, començarà el festival oficial", explica Casadesús.L'Atlàntida acull per tercer any el festival que arriba a la 7a edició. La directora de la Fundació, Montse Catllà, explicava que aquesta col·laboració "aporta un valor afegit" a l'Atlàntida i s'ha convertit en "un segell de qualitat que arriba amb perfecta autonomia".A més, Catllà ha apuntat que el festival permet ampliar la base social de l'Atlàntida per obrir-se a un públic més jove. Alhora també explora "totes les possibilitats en els seus espais", ja que fa concerts en llocs poc habituals.Per la seva, la regidora de Cultura, Susagna Roura, ha destacat la col·laboració que es porta a terme amb les entitats i comerços en el Foramuralla per canalla. El festival "també permet internacionalitzar la ciutat amb grups d'aquí", deia Roura.

Consulta el cartell

Compra les entrades