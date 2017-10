Puigdemont suspèn la declaració de la independència per obrir un període de mediació

Puigdemont contraposa els divuit intents de diàleg amb Madrid pel referèndum i la judicialització empresa pel govern espanyol

Puigdemont s'ha reunit amb diputats de la CUP abans del ple per abordar les discrepàncies d'última hora dins la majoria independentista

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha arrencat amb una hora i tretze minuts de retard la intervenció sobre els propers passos a seguir després de l'1-O. Una oferta de mediació internacional i discrepàncies d'última hora amb la CUP han obligat a tenir converses urgents per resoldre la qüestió. "Catalunya s'ha guanyat el dret de ser un estat independent, de ser escoltada, de ser respectada", ha insistit. "Arribats en aquest moment històric, assumeixo el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República", ha considerat Puigdemont. Tanmateix, just després ha suspès els efectes de la declaració de la independència en favor d'obrir una via de diàleg. El president ha fet una apel·lació a l'Estat i la Unió Europea per iniciar un període de mediació.La CUP no ha aplaudit el discurs de Puigdemont, una estampa que ja indica que no comparteix la decisió presa pel president i el seu Govern de deixar sense efecte la declaració d'independència. El cap de l'executiu ha fet una crida a l'estat espanyol perquè "escolti" el clam de la ciutadania catalana i ha reclamat a la Unió Europea que "s'impliqui a fons" en el diàleg i la recerca d'una solució política. Puigdemont ha insistit que Brussel·les ha de vetllar pels "valors fundacionals de la Unió".El president català ha recordat que el Govern ha fet "un gest de responsabilitat" amb aquesta decisió en un moment transcendent per al futur dels catalans. "Si tothom actua amb la mateixa responsabilitat i compleix amb les seves actuacions, el conflicte es pot resoldre de manera serena", ha insistit. Un altre missatge dirigit a Madrid i Brussel·les.Puigdemont ha fet un recorregut per l'acte de compromís que va significar el referpèndum de l'1 d'octubre. "El sí a la independència ha guanyat les eleccions i un referèndum sota una pluja de cops de porra. Les urnes diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a transitar", ha considerat Puigdemont, referint-se a la llei del referèndum, concretament el seu punt 4.4. "Hi ha un abans i un després de l'1-O, hem aconseguit el que ens vam comprometre. Arribats en aquest moment històric, assumeixo el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República", ha ressaltat.El president de la Generalitat ha optat per verbalitzar un part del seu discurs en castellà. "Cap institució de l'Estat vol dialogar, i la monarquia va confirmar les pitjors hipòtesis", ha indicat. "No som uns bojos, ni uns colpistes, ni uns abduïts. Som gent normal que demana poder votar", ha apuntat en aquest tram del seu discurs. "No tenim res contra Espanya ni contra els espanyols. Ens volem reentendre millor. Des de fa molts anys, la situació no funciona", ha destacat Puigdemont. "No es pot obligar un poble a mantenir un statu quo que no vol ni va votar. Hi ha democràcia més enllà de la Constitució", ha indicat.Puigdemont ha recordat el procés de reforma de l'Estatut i la "catalanofòbia" que es va generar a Espanya, a banda de la retallada que va rebre per part del Congrés dels Diputats i també pel Tribunal Constitucional (TC). El text va rebre el suport de menys persones de les que van votar a favor de la independència durant l'1-O, i finalment va quedar "irreconeixible" després de ser "doblement retallat". "El darrer intent de modificar l'estatus català per les vies constitucionals ha estat una humiliació", ha ressaltat. I, segons el president, a això s'hi ha sumat la recentralització de l'Estat."Tot això ha tingut un impacte profund en la societat catalana. Molta gent pensa que la supervivència passa perquè Catalunya es converteixi en un Estat, com va quedar testimoniat en les eleccions del 27-S", ha considerat Puigdemont, que ha insistit que un 82% dels catalans desitgen la celebració d'un referèndum. En aquest punt, el president ha destacat que fins a 18 vegades s'ha demanat obrir un diàleg per fer una consulta vinculant a l'estil de l'escocesa de l'any 2014.En lloc de fer això, el govern espanyol -segons ell- ha optat per la persecució judicial de càrrecs electes. Ha citat els noms d'Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, que han estat multats de forma "arbitrària i abusiva" per part del Tribunal de Comptes. "Ells i les seves famílies es poden veure afectats", ha assegurat. Puigdemont també s'ha referit a les querelles contra la mesa del Parlament i a la detenció de quinze càrrecs que van testificar "emmanillats" per l'1-O, i ha tingut paraules per Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, imputats per sedició a l'Audiència Nacional."Som aquí perquè l'1-O Catalunya va celebrar el referèndum d'autodeterminació en condicions extremes. És la primera vegada a Europa que hi ha violència policial contra els votants que fan cua amb la papereta", ha indicat Puigdemont. "L'objectiu era provocar el pànic generalitzat i que la gent es quedés a casa, renunciant al seu dret a vot, però els va sortir el tret per la culata", ha resumit el president. Segons ell, hi ha 770.000 persones que no van poder exercir el seu dret a vot.Puigdemont ha destacat que el cens era "fiable i operatiu", i ha assegurat que les operacions policials de les setmanes anteriors "no van impedir el referèndum". "Les escoltes telefòniques, els atacs informàtics i les violacions de la ocrrespondència no van afectar. La gent va trobar meses constituïdes, urnes i paperetes", ha rememorat el president de la Generalitat, que ha enviat un missatge d'agraïment a tots aquells que han format part de l'operatiu del referèndum."I vull enviar una abraçada a tots els ferits. Mai no ho oblidarem. Cal reconèixer i denunciar que l'actuació de l'Estat ha fet que molta gent estigui preocupada, espantada, pel que passa i el que pot passar", ha admès el dirigent nacionalista, referint-se també a les empreses que marxen i traslladen la seu social. "A totes les persones que tenen por, els envio un missatge de serenor i tranquil·litat: no ens desviarem ni un mil·límetre del progrés social i econòmic, el diàleg, el respecte a la discrepància i la voluntat negociadora", ha indicat.Puigdemont s'ha dirigit directament als manifestants que demanen diàleg, als que van defensar diumenge la unitat d'Espanya i també als qui el 3 d'octubre van fer vaga. "Som el mateix poble", ha apuntat el president de la Generalitat. "Entenem que la manera d'avançar no pot ser cap altra que la democràcia i la pau", ha ressaltat. El president ha indicat que ha rebut "molts suggeriments", i els ho ha "agraït de tot cor". "Però el que dic avui no és una decisió personal, és el resultat de l'1-O, de la voluntat del Govern de mantenir el compromís de celebrar el referèndum", ha apuntat."Sóc conscient que avui també comparec davant del poble de Catalunya i de molta altra gent que ha fixat la seva atenció en el que passa en aquesta cambra. Els efectes del moment van molt més enllà del nostre país. Lluny de ser un afer domèstic i intern, Catalunya és un afer europeu", ha assegurat Puigdemont, que ha indicat que no farà servir "xantatges" ni "insults" en la intervenció. "Hem de desescalar la tensió i no incrementar-la", ha indicat el president de la Generalitat.A les sis de la tarda, quan els diputats de l'oposició ja estaven asseguts a l'hemicicle i tot estava preparat per la compareixença de Puigdemont, els bancs de Junts pel Sí i del Govern seguien buits. Immediatament s'ha demanat un ajornament d'una hora, que s'ha tractat en una junta de portaveus extraordinària. Per què aquest ajornament? Segons fonts consultades per, ha arribat a última hora una oferta de mediació internacional que ha alterat els plans de Puigdemont.Els contactes internacionals, apuntats per diverses fonts, han obligat Puigdemont a endarrerir la compareixença almenys una hora. En aquest interval, la cúpula del Govern s'ha reunit amb representants del sobiranisme civil i dels partits independentistes per avaluar la situació. Les posicions a l'entorn del camí a seguir no són, ara mateix, unitàries. El màxim dirigent català s'ha reunit amb la CUP per abordar les diferències existents en aquestes hores decisives per al procés.Durant aquest dimarts al matí, els principals dirigents governamentals i de les entitats han continuat els contactes que es van succeir fins dilluns a la nit. A la tarda, ja al Parlament, Puigdemont ha traslladat als diputats de Junts pel Sí el contingut de la declaració que tenia previst pronunciar a l'hemicicle.

Discurs de Carles Puigdemont al Parlament by Oriol on Scribd